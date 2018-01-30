Армен Рустамян: «Если Армен Саргсян согласится баллотироваться, мы поддержим его»

Кандидат правящей Республиканской партии Армении (РПА) на пост четвертого президент страны Армен Саргсян накануне встретился с членами парламентской фракции партии АРФ «Дашнакцутюн», министрами, представляющими партию, а также с представителями Бюро и Верховного органа АРФД Армении.

После встречи журналисты попытались выяснить детали встречи, на что Армен Саргсян сказал, что с удовольствием поговорит со СМИ после того, как проведет все встречи и примет окончательное решение о выдвижении. На данный момент, по словам Армена Саргсяна, у него еще нет четкого решения баллотироваться на пост президента.

Глава фракции АРФД Армен Рустамян, в свою очередь, отметил, что в партии обсудят и подведут итоги предварительной встречи. «Он [Армен Саргсян] еще должен принять окончательное решение, встретившись с представителями всех политических сил. Мы не видим причин для того, чтобы не поддержать его кандидатуру, если он согласится выдвигаться. По всей видимости, мы его поддержим», - заявил Армен Рустамян.

Ранее в тот же день Армен Саргсян встретился с членами парламентской фракции РПА.

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.