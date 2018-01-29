«Это ложь!» - Армен Саргсян опровергает публикации об инциденте между ним и Вазгеном Саргсяном

Кандидат в четвертые президенты Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян сегодня в беседе с журналистами коснулся мотивов своего отъезда из Армении в 1990-е годы.

«Это ложь, ничего подобного не было, я прошу не спекулировать на эту тему», - в частности, сказал Саргсян, отвечая на вопрос о том, произошел ли между ним и тогдашним министром обороны Вазгеном Саргсяном (1995-1999 гг.) инцидент, из-за которого он уехал из страны.

Армен Саргсян сегодня встретился с депутатами парламентской фракции правящей партии, а затем состоялась его встреча с депутатами парламентской фракции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), министрами от АРФД, представителями Верховного органа и Бюро АРФД.

После последней встречи, отвечая на вопросы журналистов, Армен Саргсян сказал, что пока у него нет четкого решения относительно его выдвижения в качестве кандидата на должность президента.

Перед началом встречи, на брифинге с журналистами, Армен Саргсян сказал: «Я встречусь со всеми партиями, представленными в Национальном собрании, и со всеми партиями, не вошедшими в парламент, с общественными организациями, культурными, научными и образовательными кругами, и после этого приму решение, и будьте уверены, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы».

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.