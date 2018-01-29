Миздрав намерен ужесточить борьбу с курением

Министерство здравоохранения Армении приняло решение с помощью высоких штрафов бороться с курением в общественных местах и закрытых помещениях. В опубликованном 24 января законопроекте расширен список тех мест, где курение запрещено, в несколько раз увеличены размеры предусмотренных штрафов.

Согласно законопроекту, в таких общественных местах, как, например, кафе, торговые и развлекательные центры, школы, вузы, медицинские учреждения, а также лифты, штраф за курение составит 250 тыс. драмов.

Проект закона, посредством которого Минздрав решил уменьшить негативные последствия потребления табака, стал предметом бурного обсуждения и вызвал неоднозначную реакцию. В беседе с Радио Азатутюн граждане говорили, что закон действительно можно приветствовать, но размеры штрафа несоразмерны доходам людей.

Этот проект также касается общественного транспорта. Если раньше водитель за курение мог быть оштрафован на 3 тыс. драмов, то теперь он может быть оштрафован на 50 тыс. драмов. Вообще же шраф за курение в транспорте, такси или на остановках общественного транспорта составит 100 тыс. драмов.

На едином сайте опубликования проектов правовых актов за данный проект проголосовали 194 человека, против – всего 21. Чиновник Минздрава, который является руководителем национальной программы по борьбе с курением, отмечает, что лишь при наличии высоких штрафов можно бороться с этим порочным явлением.

«С одной стороны, если гражданин проинформирован, что запрещено курить, и курит, то 250 тысяч – довольно серьезный аргумент, чтобы он не курил», - прокомментировал он.

Александр Базарчян не исключает, что на этапе обсуждения проекта размер штрафов может быть изменен. Однако неизменным останется запрет на курение в закрытых местах. В кафе, ресторанах и пунктах общественного питания после принятия закона будет исключено понятие «зал для курящих».

В проекте закона в число закрытых помещений входят также пабы. Из всех общественных мест, пожалуй, именно в них люди курят больше всего. Выпивка и курение стали частью культуры этих заведений, говорит директор паба «Симона» Аркадий Саакян. «Особенно зимой, человек будет вынужден выходить на улицу, чтобы покурить, это доставит дискомфорт и ему, и мне, потому что он просто предпочтет купить выпивку, сидеть дома и курить, чем прийти ко мне», - сказал он.

По словам директора заведения, ежемесячно он платит в бюджет 600 тыс. драмов налогов. Если из-за подобных запретов число посетителей уменьшится, заведение закроется, что нанесет ущерб также государству.

Аркадия Саакяна также волнует один вопрос: как будет осуществляться контроль, собираются ли инспекторы каждый день входить в помещение и налево и направо всех штрафовать? «Во-первых, как будет проходить процесс реагирования. Человека уведут в полицейский участок за это? Как на месте зафиксируют [факт нарушения]: если при нем не будет документов? Уводить в участок - это абсурд, потому что они могут зайти в паб, в бар, и 50 процентов сидящих там будут курить... что всех их соберут и уведут?» - недоумевает директор паба.

Порядок осуществления контроля пока не разработан, он будет разработан после принятия закона, сказал чиновник Минздрава и добавил, что на самом от этого запрета бизнес не пострадает. До разработки проекта он много раз бывал в подобных заведениях и убедился: в пабах, барах и кафе больше некурящих, чем курящих. «Наверное, 20-30 процентов курят в пабах. Просто курение не прекращается. Бары маленькие, и залы постоянно наполнены ужасным табачным дымом», - сказал Базарчян.

Статистика свидетельствует о том, что в Армении 50 процентов мужчин старше 16-лет являются курящими. И чтобы с раннего возраста пресечь эту плохую привычку, в министерстве установили специальные штрафы также за нарушение правил продажи. В случае продажи табака ближе, чем в радиусе 100 метров от школ, детских садов или средних специальных учебных заведений, штраф составит 500 тыс. драмов.

В случае поштучной продажи сигарет штраф составит 300 тыс. драмов, а продажа сигарет лицам, не достигшим 18-летнего возраста, будет наказана штрафом в 200 тыс. драмов. Одним из самых высоких штрафов является штраф за рекламу табака - 700 тыс. драмов.