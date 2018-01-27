Обзор прессы за 27 января

Армянская пресса широко обсуждает представленную накануне президентом Сержем Саргсяном семилетнюю программу модернизации армии, а также представляет социально-экономические показатели 2017 года.

В газете «Жаманак» читаем: «Интересно, почему Серж Саргсян решил, что программа модернизации армии должна быть именно семилетней? Какими критериями руководствовался Серж Саргсян? Это интересно тем, что в подтексте этого срока Серж Саргсян подразумевает не только модернизацию армии. Это политика, и в данном случае речь идет о военно-политической программе… Семь лет – это тот срок, на который Серж Саргсян рассчитывает сохранить, как минимум, инерционную власть».

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Что можно считать аттестатом зрелости для нашей страны? Ряд ответов на этот вопрос, похоже, очевиден. Если, например, в Армении будут проведены выборы, во время которых не будут раздаваться взятки, правящая партия не будет использовать административный ресурс, а оппозицию не будут прессовать, то можно с уверенностью сказать, что это будет для нашей страны своеобразным экзаменом на аттестат зрелости. Или же если уровень коррупции в Армении будет существенно снижен, если темп эмиграции существенно сократится, если уровень бедности заметно снизится, если чиновники перестанут заниматься бизнесом, если в экономике резко повысится конкуренция, а суды будут хоть немного отправлять правосудие, если уйдет безнаказанность, повысится качество образования. Вот это и есть экзамены. И наша страна с почти 30-летней независимостью никак не может сдать эти экзамены на аттестат зрелости. И тому есть простая причина – власти Армении не рассматривают это в качестве важных вопросов».

Газета «Жоговурд» пишет: «Уже два дня, как правительство ликует по поводу обобщенных социально-экономических показателей за 2017 год: на 7,7%вырос показатель экономической активности, промышленность выросла на 12,6%, и даже объемы строительства увеличились на 2,2%. Правительство также воодушевил показатель внешнеторгового оборота. Здесь рост на 26,9%. Причем на 25,2% выросли объемы экспорта, а объемы импорта выросли на 27,8%. Но надо заметить, что в абсолютных цифрах объемы импорта почти вдвое превосходят объемы экспорта. В итоге отрицательное сальдо во внешней торговле все равно продолжает углубляться. Между тем, напомним, в своей программе правительство обещало нацеленную на экспорт экономику».