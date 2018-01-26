Германия открыла консульство в Гюмри

Германия - четвертая страна, у которой отныне будет консульство в Гюмри. Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Армении Матиас Кислер сегодня в Гюмри представил новоназначенного немецкого консула Алексана Тер-Минасяна, вручив ему консульский патент федерального президента и Министерства иностранных дел ФРГ.

Консул Германии будет координировать Ширакскую и Лорийскую области. Радио Азатутюн поинтересовалось у посла Матиаса Кислера, возможно ли, что консульство не было бы открыто, если бы Армения не подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

«Это не имеет абсолютно никакого отношения. С первых же месяцев моей деятельности уже было ясно, что мы здесь нуждаемся в учреждении консульского института. В то время еще и речи не было о новом соглашении с Евросоюзом, поэтому одно с другим никак не связано», - ответил посол.

А глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский заявил, что в ближайшее время большая часть предоставляемой Армении финансовой помощи в размере 176 млн евро будет инвестирована в Ширакской области.

Радио Азатутюн также поинтересовалось у посла Кислера, обусловлено ли открытие консульской службы теми проектами, которые в ближайшее время будут осуществляться Евросоюзом.

«По сути, да. Проекты, реализуемые Германией и Евросоюзом в рамках политики развития, ставятся на всеобщее обсуждение, и у нас действительно уже есть проекты для этого региона. Из них я могу выделить содействие общинному развитию», - отметил посол Германии в Армении.

Что касается выполнения обязательств, взятых на себя Ереваном в рамках соглашения Армения-ЕС, то Матиас Кислер считает, что в ходе их выполнения возникнут трудности, которые преимущественно будут связаны с внедрением европейских стандартов. «Я не сомневаюсь, что обе стороны возьмут на себя обязательства, вытекающие из соглашения. Возможно, это будет не так просто, если принять во внимание европейские стандарты, в частности европейские технические стандарты. Но это соглашение о партнерстве, и Евросоюз в этом случае выступит в качестве партнера и друга, оказав определенную помощь Армении в вопросе реализации положений этого соглашения», - пояснил Матиас Кислер.

Правительство Германии намерено в ближайшем будущем реализовать в Шираке и Лори ряд инвестиционных проектов. «Самым крупным из них является проект восстановления водохранилища Капса, который нацелен не только на увеличение размеров водохранилища, но и на повышение эффективности ирригационной системы в этом регионе», - сказал посол.

Отметим, что консульство Германии в Гюмри не будет иметь полномочий по выдаче виз тем, кто хочет поехать в Германию.