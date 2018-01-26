Председатель армяно-российской межпарламентской комиссии не против обсудить с российскими коллегами вопрос продажи оружия Азербайджану

Председатель армяно-российской межпарламентской комиссии, депутат фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Арташес Гегамян не против того, чтобы вопрос о продаже Россией оружия Азербайджану был обсужден на заседании межпарламентской комиссии.

Отметим, что депутат от оппозиционного блока «Елк», член комиссии Эдмон Марукян, обратился с письмом к председателю межпарламентской комиссии Арташесу Гегамяну, написав: «Согласно официальным источникам Азербайджана, Россия поставила Азербайджану новую партию оружия, которая дошла до места назначения в конце прошлой недели. Предлагаю включить в повестку предстоящего заседания комиссии вопрос о продаже российского оружия азербайджанской стороне и обязательно обсудить его на этом заседании».

Арташес Гегамян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что не против обсуждения этого вопроса и не думает, что кто-либо из членов комиссии выступит против этого.

На вопрос, согласится ли российская сторона внести этот вопрос в повестку дня заседания, Гегамян ответил, что не может ответить за российскую сторону, заверив однако, что российская сторона открыта для обсуждения по любому вопросу и не было случая, когда бы был поднят какой-либо злободневный вопрос, и ни российская сторона, ни армянская сторона его бы не обсудили.

Кстати, заметим, что вопрос продажи Россией оружия Азербайджану пока не включен в повестку дня армяно-российской межпарламентской комиссии.

Как сообщил Гегамян, заседания комиссии проводятся два раза в год, первое заседание в этом году, скорее всего, состоится 6-8 июня, сначала в Москве, затем в Мурманске.

Повестка дня заседания комиссии будет сформирована в марте-апреле на совместной основе. И если русские не отклонят предложение армянской стороны, вопрос о продаже российского оружия Азербайджану будет включен в повестку дня армяно-российской межпарламентской комиссии.

Отметим, что азербайджанское информагентство АПА со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 19 января в бакинский порт прибыла очередная партия современного российского вооружения.

Согласно этому сообщению, этот вид оружия «успешно применялся» во время боевых действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, и большая часть новой партии вновь будет передана воинским подразделениям на передовой линии.

Добавим, что, согласно РИА Новости, до сих пор Россия и Азербайджан заключили контракты на продажу вооружения стоимостью около 5 млрд долларов. А на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что две страны в настоящее время ведут переговоры о покупке новой партии оружия.