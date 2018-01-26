Число поданных из Армении в Европейский суд жалоб сократилось вдвое

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал статистические данные за 2017 год, согласно которым Армения вошла в первую десятку стран по количеству жалоб, ожидающих рассмотрения Европейским судом.

Тем не менее, согласно отчету, в 2017 году из Армении в Европейский суд было направлено 356 жалоб, что в два раза меньше показателя за 2016 год - 753 жалобы.

В 2017 году суд отказался принимать к рассмотрению 109 заявлений из Армении, 44 жалобы находятся на стадии коммуникации с правительством Армении, то есть правительству были направлены вопросы, а по 12 жалобам был вынесен вердикт.

Согласно статистике ЕСПЧ, из 12 решений, принятых в течение 2017 года в отношении Армении, в 11 было зафиксировано как минимум одно нарушение прав человека. Большинство нарушений связаны с правом на справедливое судебное разбирательство, свободу и безопасность.

Как отмечается в отчете Европейского суда, в настоящее время рассмотрения в суде ожидают 1819 жалоб из Армении, что составляет 3,2% от общего числа жалоб.

Адвокат Араик Папикян, известный по ряду резонансных дел, в беседе с Радио Азатутюн, комментируя отчет Европейского суда, отметил, что он имеет как негативное, так и позитивное значение.

«На мой взгляд, это может быть обусловлено двумя фактами. Первый – негативный, это то, что в Республике Армения стали больше нарушаться права человека, это ярче проявляется. А второй – позитивный, должен отметить, что в адвокатском сообществе проводится более грамотная работа и адвокаты стали больше обращаться в Европейский суд, а Европейский суд в свою очередь не только принимает многие жалобы из Армении к рассмотрению, но и удовлетворяет их», - отметил Папикян.