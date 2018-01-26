Правительство Грузии выплатит Армянской церкви компенсацию

Правительство Грузии выплатит компенсацию религиозным общинам, пострадавшим в советский период.

Согласно принятому решению, действующая в Грузии Армянская Апостольская церковь получит 600 тыс. лари (более 200 тыс. долларов), а грузинская исламская община - 2 млн 200 тыс. лари.

Сумму, выделяемую из госбюджета Грузии, распределяет Государственное агентство по вопросам религии.

Согласно сообщению «Грузия онлайн», решение о распределении сумм между религиозными общинами принималось путем консультаций и с учетом результатов изучения фактического положения дел (количество прихожан, количество духовных лиц, количество культовых строений и сооружений).

Согласно госбюджету 2018 года на компенсацию религиозным общинам правительство Грузии в целом выделило 4 млн 500 тыс. лари. На данном этапе Государственное агентство по делам религии распределило 3 млн 500 тыс. лари.

Больше всего, 2 млн 200 тыс. лари, выделено грузинской исламской общине, затем 600 тыс. лари - армянской апостольской христианской общине Грузии. 400 тыс. лари - римско-католической общине Грузии, 300 тыс. лари - иудейской общине Грузии. Оставшаяся сумма в размере 1 млн лари будет распределена позднее.