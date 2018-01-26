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Карабахский вопрос

Захарова: Надо повышать не активность, а эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, январь 2018 г.

Надо повышать не активность, а эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Думаю, этим все и займутся»,- отметила Захарова на вчерашнем брифинге в Москве.

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, на вопрос о возможных конкретных подвижках в мирном процессе в этом году Мария Захарова ответила так: «Я уточню у экспертов».

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