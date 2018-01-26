Заруи Постанджян: «Армен Саргсян приезжает в Армению как турист»

Заруи Постанджян готова принять в офисе руководимой ею партии «Еркир цирани» кандидата в президенты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Саргсяна, однако настаивает, что не будет принимать участия в «театре» Сержа Саргсяна.

По словам лидера внепарламентской оппозиционной партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян приезжает в Армению как «турист» и не может представлять интересы Армении.

Напомним, что, получив предложение баллотироваться на пост президента, Армен Саргсян попросил у действующего главы государства Сержа Саргсяна время на принятие окончательного решения. Он также высказал намерение встретиться с представителями парламентских и внепарламентских политических сил.

«Это однозначно не выборы, а скорее наоборот. Это мошеннический процесс, в который вовлекают людей, и эти люди, конечно же, должны служить этому незаконному режиму. Будет ли это имя Армена Саргсяна или имя кого-то другого, для нас это несущественно. Но если рассматривать в контексте имени, то мы понимаем, что это имя не имеет ничего общего с нашими национальными интересами», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Постанджян.

«В 1996 году его [Армена Саргсяна] позвали на должность премьера-министра, а 1996 год был самым болезненным и разрушительным годом для армянского народа и демократии Армении, когда были впервые сфальсифицированы президентские выборы. И его миссия заключалась в том, чтобы приехать сюда и провести здесь несколько месяцев, чтобы немного смягчить ситуацию. И он выполнил эту миссию, и в то время он молчал о том, что произошли массовые подтасовки».