Первый шаг по сдерживанию негативных последствий инфляции уже сделан - Шармазанов

«Первый шаг по сдерживанию негативных последствий инфляции уже сделан». Такое заявление накануне сделал заместитель председателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

На пресс-конференции после заседания исполнительного органа РПА Шармазанов, в частности, подчеркнул, что организованные в Национальном собрании слушания по вопросу роста цен уже дают положительный результат.

«По предложению президента, а также в результате обсуждений министр сельского хозяйства заявил сегодня, что фермеры будут субсидироваться, и это очень важно. Это первый шаг к минимизации негативных последствий инфляции», - отметил представитель правящей партии.

Шармазанов также рассказал о законодательной инициативе РПА, в результате которой снизятся ставки на пассажироперевозки. По его словам, согласно представленной правительству инициативе, налоговое бремя на перевозчиков будет снижено.

«Некоторые сомневаются в пользе от парламентских слушаний. Но вот все через пару дней у нас уже есть четкие положительные шаги», - отметил зампредседателя Национального Собрания,подчеркнув, что парламентская комиссия по экономическим вопросам продолжает изучать предложения по сдерживанию инфляции.