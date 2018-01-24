Пашинян: «Вопрос 1 марта будет обсуждаться на пленарном заседании Национального собрания»

В преддверии десятой годовщины трагических событий 1 марта оппозиционная фракция «Елк» сегодня ввела в обращение проект заявления Национального собрания о событиях 2008 года, которое ставит перед правоохранительными органами требование – в короткие сроки раскрыть и привлечь к строжайшей ответственности организаторов и непосредственных исполнителей убийств 1-2 марта, тех, кто применил незаконную силу против мирных демонстрантов, а также пересмотреть обвинительные приговоры оппозиционеров, осужденных по этому делу.

«Практика уголовного преследования оппозиционеров, активистов за политическую деятельность применяется до сих пор», - говорится в заявлении «Елк».

Оппозиционная фракция подчеркивает, что сигналы о фальсификации выборов, нарушении права избирателей на свободное волеизъявление не удостаиваются должного расследования.

По словам главы фракции «Елк» Никола Пашиняна, приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу 1 марта, они сделали так, чтобы после обсуждения проекта в профильной комиссии текст заявления оказался на столе депутатов на пленарном заседании как раз в дни годовщины.

«Это было сделано специально, чтобы установленные регламентом сроки были соблюдены и применены так, чтобы в период 1 марта мы имели возможность обсудить вопрос на пленарном заседании, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Пашинян. – То есть, так или иначе вопрос 1 марта будет обсуждаться на пленарном заседании Национального собрания».

Принятие заявления блок «Елк» считает важным для эффективной и безопасной реализации права на проведение мирных собраний и восстановления общественной солидарности.

Предлагается, чтобы Национальное собрание осудило применение грубой и незаконной силы против граждан республики со стороны полиции в 2008 году, а также возбуждение сфабрикованных уголовных дел против оппозиционеров. В качестве обоснования принятия заявления «Елк» отмечает, что организаторы и непосредственные исполнители 10 убийств до сих пор не привлечены к ответственности, родственники погибших, а также пострадавшие вследствие применения незаконной силы не получили справедливую компенсацию.

В этой части, согласно проекту, парламент должен обязать в ближайшее время разработать законодательный пакет с целью обеспечения достойных компенсаций.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) пока не комментирует введенный сегодня в обращение документ, должна еще с ним ознакомиться. Отметим, что парламент предыдущего созыва отклонил инициативы партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) по созданию комиссии по расследованию событий 2008 года и предоставлению компенсации семьям жертв. А правительство во главе с тогдашним премьер-министром Овиком Абрамяном отклонило предложение АНК признать 1 марта днем памяти.

В этом году возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном АНК проведет 1 марта шествие в помять о погибших и против государственного террора и репрессий.

«Мы также обсуждали вариант проведения митинга, и, как и в предыдущие годы, мы думали, что 1 марта – это не то событие, чтобы одна партия представляла уведомление, потому что сегодня, например, члены фракции «Елк» - это лица, получившие два самых суровых приговора по делу 1 марта. То есть, по делу 1 марта более суровые приговоры, чем Сасун Микаелян и я, никто не получил, - в беседе с Радио Азатутюн, в частности, сказал Никол Пашинян. – Мы предложили, сказали, что хотим прийти, выступить на этом митинге, и, по сути, эта возможность была отклонена. Я и сейчас говорю, что готов выступить на этом митинге. Это зависит от их реакции и их отношения».

В тексте опубликованного сегодня заявления «Елк» описывает митинги 2008 года: «Протест граждан вызвала фальсификация результатов президентских выборов 19 февраля, применение на избирательном участке насилия по отношению к доверенным лицам оппозиционных кандидатов, в частности Левона Тер-Петросяна».

Кстати, Специальная следственная служба сегодня направила в Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи очередной аналогичный по содержанию ответ о том, что они продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков 1 марта и гибели 10 человек. Сотрудники правоохранительных органов отказались отвечать на конкретные вопросы, чтобы не раскрывать тайны предварительного следствия.