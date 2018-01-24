Глава Минобороны Карабаха: В 2017 году ни одно действие ВС Азербайджана не осталось незамеченным

В 2017 году Армии обороны Нагорного Карабаха удалось поддержать мир и обеспечить безопасность народа Карабаха. Об этом заявил министр обороны Нагорного Карабаха, командующий Армией обороны НК Левон Мнацаканян на состоявшейся сегодня в Степанакерте пресс-конференции, посвященной подведению итогов прошедшего года.

Мнацаканян заверил, что Армия обороны в состоянии пресечь любые посягательства противника и с честью выполнить поставленную перед ней боевую задачу.

На пресс-конференции, на которой, согласно сообщению пресс-службы Минобороны НК, присутствовали прибывшие из Армении журналисты и представители аккредитованных в Карабахе СМИ, Мнацаканян представил провокационные действия, предпринятые азербайджанскими ВС за отчетный период, в частности, остановившись на попытках диверсионных проникновений, предпринятых азербайджанскими ВС в ночь с 24-го на 25 февраля 2017 года на восточном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, в результате которых противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне тела пяти спецназовцев и эвакуировав трех раненых.

Министр также коснулся проводимых противником учений, обустройства передовой линии и закупок вооружения и военной техники.

Говоря о проделанной в 2017 году в Армии обороны работе, Мнацаканян отметил, что ни одно действие азербайджанских ВС не осталось незамеченным, армия предприняла соответствующие шаги, которые и впредь позволят обеспечить мирное существование народа Карабаха.

Левон Мнацаканян сообщил, что в 2017 году была продолжена работа по созданию условий для более безопасной службы несущих боевое дежурство военнослужащих, повышению подготовки военнослужащих и дисциплины, совершенствованию артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны, взаимодействию штабов, укреплению морально-психологического климата в армии, внедрению новейших технологий, оборудованию новых боевых позиций, совершенствованию систем наблюдения, развитию дорожной сети, повышению уровня технического и тылового обеспечения.