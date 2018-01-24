«Вы заявляете, что Карабах вам нужен без армян. Невозможно, этого никогда не будет» - Серж Саргсян

«Похоже, в Азербайджане наблюдается тенденция – обязательно иметь то, что есть у армян», - сегодня с высокой трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил президент Армении Серж Саргсян в ответ на обвинения руководителя азербайджанской делегации Самеда Сеидова в том, что Армения осуществила геноцид. Отметим, что Сеидов имел в виду Ходжалинские события.

«Прежде всего, я прошу вас успокоиться, а затем не искажать мои слова. Я с этой трибуны не заявлял, что был военным лидером, я не имел такой чести, я был участником справедливой борьбы народа Нагорного Карабаха. Почему я не упомянул о Ходжалинских событиях, которые вы считаете геноцидом? По очень простой причине, потому что сразу после этих трагических событий [тогдашний] президент Азербайджана Аяз Муталибов очень подробным и информированным образом изложил факты и ясно показал, кто был организатором этой резни», - сказал президент Армении.

Серж Саргсян подчеркнул, что пережить геноцид - это не честь. «Геноцид - это не что-то хорошее, пережить геноцид - это не честь, это мучение. И я считаю, что в Азербайджане наблюдается некая тенденция – обязательно иметь то, что есть у армян. Знаете, это недопустимо, зачем вам нужно называть геноцидом то, что никогда им не было, и в частности не было совершено со стороны армян? - сказал президент и продолжил: - Как стало ясно из Ваших слов, вы хотите максимального, вы хотите невозможного, вы хотите вернуть Карабах в состав Азербайджана. К сожалению, ксенофобия в Азербайджане так развилась, что Вы уже открыто заявляете, что Карабах вам нужен без армян. Невозможно, этого никогда не будет».

Серж Саргсян заявил, что уже давно пришло время урегулировать конфликт.

«Необходимо строго придерживаться режима прекращения огня и выполнять все достигнутые ранее договоренности. Урегулирование должно быть мирным и преодолеть дефицит справедливости. Я в этом вопросе также всегда буду в первых рядах, где бы я ни находился. Стороны должны совместно взять на себя ответственность за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, найдя компромиссное решение», - сказал Серж Саргсян, подчеркнув, что переговорный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ является единственным согласованным на международном уровне форматом урегулирования этого конфликта.

«Поддержку этому формату неоднократно выражало международное сообщество, в том числе и Совет Европы, - сказал Серж Саргсян и продолжил: - Обязательства, взятые на себя Арменией и Азербайджаном, требуют совместных усилий всех конфликтующих сторон. Однако Азербайджан явно не готов к этому. Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха в апреле 2016 года, сопровождалась грубыми нарушениями международного гуманитарного права в отношении гражданского населения и военнопленных. Это был тяжелый удар по переговорному процессу, который разбудил ужасные воспоминания о массовых погромах в Сумгаите».

«Армения доказала, что в состоянии совмещать участие в разных интеграционных структурах»

Говоря о членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Серж Саргсян отметил, что «спустя короткое время после того, как в 2013 году Армения приняла решение о вступлении в ЕАЭС, многие выражали скептицизм по поводу Армении, однако Армения доказала, что в состоянии совмещать свое участие в разных интеграционных структурах и даже стать образцовой моделью сотрудничества».

«Ровно два месяца назад, 24 ноября, в рамках прошедшего в Брюсселе саммита Восточного партнерства Армения подписала с Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое предусматривает совершенно новое качество сотрудничества, и полноценная интеграция Армении в ЕАЭС вовсе не стала для этого препятствием», - заявил Серж Саргсян.