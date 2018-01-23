«Смерть Сталина» отменили

Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у сатирического фильма "Смерть Сталина".

Ранее группа юристов Минкульта усмотрела в фильме признаки экстремизма. Они обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение картины. После закрытого просмотра "Смерти Сталина" министерский общественный совет пришел к выводу, что фильм не несет ни исторической, ни культурной ценности и в ней оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали. Общественники призвали отложить премьеру фильма, намеченную на 25 января, до лета. Вслед за ними зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также призвала приостановить действие прокатного удостоверения картины.

В основе сатирической комедии "Смерть Сталина", совместного производства Франции и Великобритании, одноименный французский графический роман 2011 года Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет развивается вокруг борьбы за власть между ближайшим окружением Сталина после его смерти в 1953 году. В гротескной форме выведены фигуры Никиты Хрущева (Стив Бушеми), Вячеслава Молотова (Майкл Пейлин), Георгия Жукова (Джейсон Айзекс) и других советских исторических деятелей. Мировая премьера фильма режиссера Армандо Ианнуччи состоялась в сентябре 2017 года.

Унижение достоинства российского (советского) человека

В России "Смерть Сталина" вызвала болезненную реакцию многих политиков и чиновников. Так, представитель Общественной палаты России Павел Пожигайло еще в сентябре заявлял о необходимости проверки фильма на предмет "провокации и удара по коммунистам". В КПРФ картину назвали "мерзостью" и "очередной формой психологической войны против нашей страны". Несмотря на это 17 января Министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение.

Однако уже 19 января юристы Минкульта направили главе ведомства Владимиру Мединскому обращение с требованием прокатное удостоверение отозвать, так как в фильме обнаружились признаки экстремизма. "Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", – говорится в заявлении.

После "обращения юристов" был организован просмотр картины общественным советом при Министерстве культуры, который заявил, что будет добиваться переноса премьеры фильма, намеченной на 25 января, на полгода. После просмотра "Смерти Сталина" председатель общественного совета Юрий Поляков заявил журналистам: "Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд".

Все наши персонажи выставлены идиотами

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов заявил RT: "Я был в числе приглашенных и посмотрел этот фильм. Никакого удовольствия, мерзость и гадость еще та. Фильм отвратительный... Этот фильм унижает и оскорбляет российскую историю. Мне сложно представить в британском прокате фильм, который рассказывал бы про частную жизнь представителей королевской семьи. Здесь все наши персонажи выставлены идиотами. Они могли быть тиранами, но идиотами не были. Это то, как Запад представляет менталитет российского человека. Я считаю, что этот фильм порочит и оскорбляет людей. Он направлен на причинение морального вреда. Сложно представить, что может быть, если фильм начнут показывать в российских кинотеатрах".

Член общественного совета Павел Пожигайло в интервью Радио Свобода заявил, что картина "Смерть Сталина" оскорбляет чувства ветеранов, поэтому ее премьера не может состояться в преддверии 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы:

– Все руководители государства и, самое главное, наши маршалы, которые выиграли войну, показаны, мягко выражаясь, клоунами, а если по-русски говорить, туповатыми придурками. И это, безусловно, бросает тень и оскорбляет чувства тех людей, которые относятся и к времени Советского Союза, и к его руководителям, и особенно к победе в Великой Отечественной войне как к личному делу – там погибли их родственники.

В канун 75-летия Сталинградской битвы выход этого фильма – кощунство, плевок в душу

К тому же там очень много сцен насилия, пыток, расстрелов, расчленение Сталина – зачем-то голову ему пилят пилой. То есть формально это как раз подходит под правила невыдачи прокатного удостоверения. Есть такая статья: если фильм содержит сведения, пропагандирующие культ насилия и немотивированной жестокости, то прокатное удостоверение не выдается. А фильм просто изобилует подобными сценами.

С моей точки зрения, там, конечно, есть оскорбление государственных символов: ролик сопровождает гимн Российской Федерации, хотя они слова как-то затушевали, но тем не менее... А в фильме маршалы все время появляются с полной грудью орденов – там и Орден Славы, и Победы, и Великой Отечественной войны, и Красная Звезда, и выглядят они просто... в одной ситуации – какие-то полупьяные драчуны, в другой... даже не буду характеризовать. Мне кажется, это тоже недопустимо. Тем более в канун 75-летия Сталинградской битвы выход этого фильма – это просто кощунство, просто плевок в душу огромного количества людей, которые потеряли своих родственников на войне.

Есть еще одна статья, по которой, собственно, это прокатное удостоверение не должно было быть выдано. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В фильме идет просто откровенное унижение всего, что было в Советском Союзе, всего состава руководителей, да еще они изображены там достаточно похабно и пошло, считает Павел Пожигайло.

По его словам, закрытый просмотр фильма в Министерстве культуры собрал не менее двух сотен общественников. Среди них были и представители кинематографии, например Никита Михалков, и депутаты Государственной думы. "Мединский дал возможность всем высказаться и в конце даже попросил, если у кого-то есть альтернативная точка зрения, ее как-то высказать. Фильм никому не понравился", – рассказал Павел Пожигайло.

Журналист, заведующий отделом культуры журнала "Огонек" Андрей Архангельский считает, что фильм "Смерть Сталина" было бы полезно увидеть российскому зрителю:

– Взгляд российской публики, к сожалению, сформирован огромным количеством сериалов на эту же тему, каждый второй сериал у нас посвящен 1930–50-м годам. Количество и качество этих сериалов привело к искажению восприятия. И главное, что все эти сериалы снимаются, как называется на продюсерском языке, с уважением к эпохе. Это уважение, на самом деле, – эвфемизм для самоцензуры. Они прекрасно понимают, что про эту эпоху нужно говорить с придыханием, с подобострастием, чтобы никого не оскорбить. К чему это приводит? К тому, что в представлении россиян эпоха остается великой, тиран тоже остается великим и, соответственно, все остальные деяния его тоже.

Что делает фильм "Смерть Сталина"? Во-первых, жанр понятен – комедия, и это совершенно меняет взгляд на происходящее. Это все сделано как бы в жанре черного юмора, то есть с людьми случается что-то ужасное, но при этом и какое-то комическое, как ни странно, тоже. Это очень сильно действует на сознание – вдруг спадают шоры, перед тобой вдруг предстает голой сама ситуация этого ужаса, этого абсурда, этой смеси ужаса и абсурда. И вот это очень важно в первую очередь – снять какие-то шоры, снять всяческие предубеждения и посмотреть на эту ситуацию глазами нормального человека, нормального гражданина. Представить себе: как бы я реагировал в подобной ситуации, то есть включить какие-то нормальные человеческие инстинкты. Вот чего не делает обычный российский сериал и что делает этот фильм.

– Как вы думаете, почему так взбудоражились российские чиновники? Что именно на самом деле их оскорбило?

Ключевая проблема, которая требует решения от каждого человека, – реакция на государственное насилие, отношение к насилию – это, с их точки зрения, оскорбительно

– Вполне возможно, что они решили просто таким образом подстраховаться: как же так, фильм выйдет без всякого скандала, без всякого предупреждения, как само собой разумеющееся. Но я могу допустить, что, желая понравиться начальству, высшей власти, какой-то комитет при Министерстве культуры или какие-нибудь встревоженные борцы за нравственность сделают ряд осуждающих заявлений или скажут нам, что это все неприлично по отношению к эпохе. Понимаете, речь идет о насилии, а они говорят, что это неприлично! Получается, что неприлично показывать насилие. И это самая главная проблема истории России. То есть ключевая проблема, которая требует решения от каждого человека, – реакция на государственное насилие, отношение к насилию – это, с их точки зрения, оскорбительно. Ну, что тут говорить? Понятно, чего на самом деле они хотят избежать – прямого разговора о насилии. Как это ни парадоксально, комедия – жанр, который, казалось бы, не претендует на серьезность, – говорит о том, о чем не говорят все российские сериалы, она ставит буквально перед глазами проблему государственного насилия. И конечно же, охранители хотели бы избежать этого разговора. Они хотели бы еще раз поговорить о том, что эпоха была все-таки великая, что многое было сделано, построен ДнепроГЭС, весь этот набор, но они хотят избежать прямого разговора о насилии.

– Я беседовала однажды с одним экспертом, психологом о том, почему так болезненно современная власть воспринимает попытки подобного критического разговора о прошлых властителях. И мы говорили о том, что, возможно, власть воспринимает критику советских вождей в том числе и на свой счет.

– Конечно! Абсолютно! Насилие – ключевая проблема, скажем так, и нынешнего, и прошлого сознания. Но человек должен понять, что никакая власть, никакое государство не имеет права на насилие по отношению к личности.

– Достаточно актуальной стала в последние годы такая идеологема – "искажение истории". С чего все началось? С прихода Мединского в Министерство культуры?

– Да, я бы сказал, что с прихода Мединского. Понимаете, эти удивительные слова – "искажение истории", "величие эпохи". Это, конечно, слова очень коварные. Потому что они обозначают, на самом деле, всегда вот что: не смейте, не пробуйте относиться к происходящему по-человечески, смотрите на это не своими глазами, не своей душой воспринимайте это, а воспринимайте это глазами и душой государства. И руководствуйтесь интересами государства. А как мы знаем, эта формула – интересы государства – очень объемная и с ее помощью можно сделать с человеком все что угодно, – полагает журналист Андрей Архангельский.

Российская премьера фильма "Смерть Сталина" должна была состояться 25 января. Рецензия Дмитрия Волчека:

"Согласно фантазии авторов комикса, на котором основан фильм, Сталина хватает удар после того, как он получает в конверте с пластинкой полную проклятий записку от пианистки Марии Юдиной. После этого и начинается борьба в луже мочи".

Режиссер фильма Армандо Ианнуччи так прокомментировал решение снять с проката его фильм.

Радио Свобода