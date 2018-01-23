Глава ЦБ: «С точки зрения денежно-кредитной политики инфляция управляема»

Хотя тема парламентских слушаний касалась причин роста цен и возможностей смягчения инфляции, однако представители правительства сегодня больше говорили не о шагах по смягчению инфляции, а пытались доказать, что подорожания на самом деле незначительные, а новые акцизные ставки существенно не увеличивают налоговое бремя.

Председатель Центрального банка Артур Джавадян заявил, что инфляция в 2017 году была в пределах допустимого - 2,6%, добавив, что инфляция в соседних странах выше: в Грузии – почти 7%, в Азербайджане - 8%, а необоснованные разговоры о подорожаниях вредят обществу.

«С точки зрения денежно-кредитной политики инфляция управляема, - отметил глава Центробанка. – Пожалуй, инфляционные ожидания по необоснованным мотивам усиливаются, что делает более затратной проводимую денежно-кредитную политику, а от исходящего от этого нерационального поведения общества, конечно, будет страдать само общество».

Глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян спросил: как так получается, что мясо, сливочное масло и картофель фиксируют двузначный рост цен, однако официально власти фиксируют лишь инфляцию на уровне 2,6%? Оппозиционный депутат заметил, что слушания, похоже, были организованы не для того, чтобы искать пути ослабления инфляции, а для того, чтобы объявить, что роста цен нет.

«И если быть внимательным, то это изначально было так. Посмотрите на название темы слушаний: причины повышения цен на отдельные товары. Кто дал такое название, определенно имел отношение к политбюро в Советском Союзе? Вы ведь помните, что в Советском Союзе все было идеальным, но в отдельных коллективах, со стороны отдельных работников допускались отдельные недостатки, которые создавали отдельные незначительные проблемы для страны», - сказал Пашинян.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Вахтанг Мирумян попытался заверить, что изменение ставок акцизного налога существенно не повлияет на экономику и граждан. Бензин, по словам Мирумяна, в производственном процессе особо не используется, а большинство граждан, в особенности необеспеченные слои населения, не водят автомобиль на бензине. «Следовательно, очевидно, что увеличение акцизного налога на бензин не может цепным эффектом привести к повышению цен конечных товаров», - добавил он.

Хотя цена сжатого газа увеличилась на 20 драмов за один кубический метр, однако, как сказал замглавы КГД, цены сравнялись с ценами в 2015 году. «В условиях этой цены и общественный транспорт работал, а цены на товары в этот период формировались, следовательно, говорить, что из-за этого однозначно произойдет подорожание транспорта и повышение цен на товары, считаем, также не обоснованно», - заявил Мирумян.

Что касается дизельного топлива, то здесь акцизный налог снизился, однако оно стало облагаться налогом на добавленную стоимость, и стоящее 380 драмов дизтопливо после налоговых изменений подорожало на 60 драмов. Однако, по словам Мирумяна, это подорожание на самом деле выгодно для грузоперевозчиков, горнодобытчиков и строителей, они смогут получить НДС обратно. Исключение составляют фермеры, они не платят НДС, поэтому будут покупать топливо по дорогой цене.

«Факты свидетельствуют о том, что обложение дизельного топлива налогом на добавленную стоимость должно было привести не к инфляции, а к прямо противоположному. Оно облаладает существенным потенциалом для вызова дефляции», - сказал представитель КГД.

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, однако, поспешил объяснить, что подорожание дизельного топлива не окажет серьезного влияния на фермеров, почувствуют его только те, кто выращивают зерновые. Минсельхоз не исключает также в дальнейшем возможности субсидирования.

«Уже сегодня обсуждается программа субсидирования дизельного топлива, схему которой, как только она будет утверждена в правительстве, мы представим общественности», - пояснил министр сельского хозяйства.

От имени пенсионеров выступил представитель объединения Роланд Аветисян. Он сказал, что 70% пенсионеров являются бедными и необеспеченными, а в парламенте занимаются тем, что жонглируют процентами.