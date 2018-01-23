Поставка новой партии российского оружия в Азербайджан не дестабилизирует ситуацию - Бабаян

Поставка очередной партии российского оружия в Азербайджан не дестабилизирует ситуацию в регионе, утверждает заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. По его мнению, хотя соседнее государство проводит деструктивную политику, однако из-за продажи оружия нельзя ухудшать отношения с Россией.

«Да, есть явления, которые нельзя приветствовать: продажа того же оружия и прочее, но проводится гораздо большая работа для поддержания баланса. И потом мы никогда не должны забывать, что ни Азербайджан, ни Турция никогда не смогут стать союзниками России. Они всегда будут конкурирующими странами», - сказал Радио Азатутюн Давид Бабаян.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, 19 января в порт Баку прибыла очередная партия современного вооружения российского производства. Согласно этому сообщению, этот вид оружия «успешно применялся» во время боевых действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, и большая часть новой партии вновь будет передана воинским подразделениям на передовой линии.

Давид Бабаян, однако, убежден: если в какой-то момент Азербайджан будет уверен, что силовое преимущество на его стороне, начнется война. Но подобной опасности, по словам представителя аппарата президента Карабаха, сейчас нет. Бабаян также подчеркивает, что в отличие от других стран, которые продают оружие Азербайджану, Россия, как член Минской группы ОБСЕ, должна делать так, чтобы в регионе поддерживалась стабильность и мир. Отметим, что Россия – единственная из трех стран-сопредседателей Минской группы осуществляет крупные поставки наступательного вооружения в зону карабахского конфликта.

«Один из самых надежных способов - оказать давление на Азербайджан, чтобы он не пересек красную линию. И, естественно, для поддержания баланса также поставки соразмерного, возможно более мощного оружия Армении как военному партнеру. В настоящее время военно-политический баланс в регионе полностью сохраняется», - продолжил замглавы аппарата президента НК.

Между тем, независимые эксперты заявляют, что это ненормальное явление, когда посредник, который должен содействовать разрешению проблемы, милитаризирует регион. Политолог Степан Григорян отмечает, что Россия не в полной мере выполняет свою роль посредника, и армянская элита должна четко выразить свое несогласие в этом вопросе.

«Наши главные претензии к России связаны с этими двумя факторами: Россия является нашим стратегическим партнером и продает Азербайджану большое количество оружия. Может продавать, смотря какого типа, но мы видим тяжелое вооружение. Во-вторых, страна-посредник, тем не менее, не должна играть такую роль», - утверждает политолог.

Политика Азербайджана основана на предусловиях, она не меняется, отмечают эксперты. Глава Международного центра человеческого развития Теван Погосян отмечает, что в подобной ситуации остается иметь такую альтернативу, которая предотвратит любые агрессивные действия со стороны Азербайджана. Армения должна изменить правила игры, подчеркивает бывший депутат парламента Армении.

«Проблема не в оружии, потому что идти на эскалацию - это политическое решение. Мы должны быть готовы, во-первых, иметь противоядие новым видам оружия, чтобы быть в состоянии противостоять [противнику]. Во-вторых, мы должны создать такую ситуацию, чтобы в случае любой эскалации был такой ответ, чтобы она [Россия] забыла о принятии политического решения об эскалации, а не о продаже оружия», - сказал Погосян.

Согласно РИА Новости, до сих пор Россия и Азербайджан заключили контракты на продажу вооружения стоимостью около 5 млрд долларов. А на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что две страны в настоящее время ведут переговоры о покупке новой партии оружия.