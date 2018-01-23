90% работающего населения не потеряют больших сумм в результате изменения ставок подоходного налога

С января этого года сократятся доходы граждан, зарплата которых выше 279 тыс. драмов. Сегодня об этом сообщил член «Общественного совета по реформированию администрирования доходов» Комитета государственных доходов (КГД) Армении Ваагн Амбарцумян.

«То есть, до достижения этого размера зарплаты изменение ставки подоходного налога оказывает положительное влияние, оно в пользу работника. Этот размер составляет 279 тыс. драмов», - в частности, сказал Амбарцумян.

В соответствии с изменениями Налогового кодекса, с 1 января установлены новые правила игры, изменению подверглись ставки подоходного налога. Раньше подоходный налог для тех, кто получал зарплату в размере более 150 тыс. драмов, составлял 26%, сейчас он составляет 28%. Вместо этого зарплаты ниже 150 тыс. драмов будут облагаться налогом в размере не 24,4%, а 23%.

Согласно скрупулезному расчету Амбарцумяна, получающие зарплату в размере 280-320 тыс. драмов не будут иметь существенных потерь: их доходы сократятся от 20 до 820 драмов. В случае зарплат в размере 330-800 тыс. драмов доходы сократятся от 1220 до 10420 драмов. В случае зарплаты в размере 1-2 млн драмов доходы сократятся от 14420 до 34420 драмов.

Наряду с этими цифрами Амбарцумян указывает на то, что значительная часть общества, 90%, тем не менее, не потеряет большие суммы, поскольку заработная плата значительной части 600-тысячного работающего населения, по словам специалиста, меньше 279 тыс. драмов.

По данным КГД, ежемесячно до 150 тыс. драмов получают почти 70% зарегистрированных работающих граждан, что составляет больше 421 тыс. человек. От 150 тыс. до 2 млн драмов получают около 184 тыс. человек, а более 2 млн драмов ежемесячно получают 1285 человек.

Амбарцумян также сообщил, какой слой общества выиграет от нового Налогового кодекса. По его словам, в случае зарплат в размере 80-220 тыс. драмов доходы увеличатся от 1120 до 2280 драмов. Те, кто зарабатывают 230-270 тыс. драмов, тоже ничего не теряют.