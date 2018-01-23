В парламенте Армении начались слушания по теме инфляции

В Национальном cобрании Армении сегодня начались слушания по теме «Причины повышения цен на определенные товары и возможности для ослабления инфляции». Слушания проходят по инициативе спикера парламента Ара Баблояна.

Как отметил глава Национальной статистической службы Степан Мнацаканян, основная инфляции произошла в четвертом квартале 2017 года, когда совокупный рост цен на продуктовые товары составил 10,3%.

По словам главы Нацстатслужбы, показатели за январь 2018 года будут обобщены и опубликованы 5 февраля.