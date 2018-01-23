Четвертый президент Армении будет «марионеткой» Сержа Саргсяна - Левон Зурабян

По словам заместителя председателя оппозиционной внепарламентской партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левона Зурабяна, кто бы ни был избран четвертым президентом Армении, он будет «марионеткой» Сержа Саргсяна.

Левон Зурабян так считает потому, что, как он заметил, все решает Серж Саргсян вместе с Республиканской партией Армении (РПА).

«Понятно, что кто бы ни был избран в этой системе, он будет марионеткой, управляемой куклой Сержа Саргсяна. У меня уже была возможность использовать это выражение до того, как появилась кандидатура Армена Саргсяна. Я уже сказал, что кто бы ни был избран, он окажется в этой роли, потому что, по сути, все решает Серж Саргсян вместе со своим большинством», - отметил представитель АНК.

По словам Левона Зурабяна, Сержу Саргсяну нужен церемониальный президент для того, чтобы «разбавить» политическую ответственность.

Как отметил представитель оппозиционной партии, согласно новой Конституции, «президент Армении ничего решать не будет». «Все будет делать правительство во главе с премьер-министром. Но есть статья, согласно которой президент Республики Армения заключает международные договора. Например, если в этом году будет процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и Армения с Азербайджаном подпишет международный договор по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то, согласно Конституции, он будет подписан президентом Армении… Иными словами, Сержу Саргсяну эта должность также нужна для того, чтобы разбавить политическую ответственность, потому что для него идеальная страна – это страна, где он принимает все решения, где ему принадлежит абсолютная власть, где у него в руках находятся все рычаги, но все делается лицами других людей, в данном случае лицом президента Республики Армения», - отметил Левон Зурабян.

Напомним, что 2 марта парламент изберет 4-го президента Армении. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру посла Армении в Великобритании, бывшего премьер-министра Армении Армена Саргсяна.