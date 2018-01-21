Обзор прессы за 20 января

Армянская пресса широко обсуждает кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна на пост четвертого президента Армении.

Корреспондент газеты «Айкакан жаманак» побеседовал с политологом Александром Искандаряном. «Мы говорим об очень опытном человеке. Он был в политике с самого начала, когда формировалась независимая Республика Армения. То обстоятельство, что он приглашается в качестве кандидата на пост президента из-за рубежа, в случае Армении воспринимается больше положительно, чем отрицательно», - отметил Искандарян. По мнению политолога, если сейчас также назвать кандидата на должность премьер-министра, то до апреля этого человека просто «съедят» различными «компроматами и черным пиаром».

В газете «Жаманак» читаем: «Вне всякого сомнения, Армен Саргсян будет избран президентом уже в первом туре голосования в парламенте, что формализует формулу Сержа Саргсяна о широком большинстве. Согласно классическим политическим канонам, нет никакого разумного объяснения того, почему формально оппозиционный блок «Царукян» должен поддержать кандидата от правящей Республиканской партии Армении в том случае, когда этот блок является последовательным критиком, по крайней мере,экономической политики властей. Выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна подсказывает, что у Сержа Саргсяна нет реального желания реформировать систему, так как в очередной раз он присоединяет ее к искусственному питанию. Приблизительно по той же формуле в сентябре 2016 года премьер-министром был назначен Карен Карапетян».

Редактор газеты «Аравот» пишет о шествие против роста цен, организованном блоком «Елк» 19 января: «Если сотни тысяч людей недовольны, то почему они не выходят на улицы, когда одна из политических сил организовывает акцию протеста против роста цен? Конечно же, самым простым было бы обвинить эту политическую силу в том, что она не очень авторитетна или не очень искренна. Но такие обвинения обычно звучат либо от властей, либо от оппозиционных сил, которые точно менее авторитетны и, самое главное, менее искренни, чем у «Елк». Такой латентный характер протеста имеет несколько причин. Одна из них – это то, что у нас нет опыта в организации социального протеста. Если бы топливо настолько подорожало, скажем, во Франции, то точно на улицы бы вышло миллион человек и правительство было бы вынуждено думать о том, как смягчить инфляцию. Люди организовываются потому, что они себя чувствуют не только сыновьями нации, но, в первую очередь, гражданами».