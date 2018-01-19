Армену Саргсяну предложили стать кандидатом на пост президента Армении

Сегодня президент Армении Серж Саргсян встретился с кандидатом на пост президента Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Арменом Саргсяном.

Согласно сообщению пресс-службы действующего главы государства, кандидатура посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна на должность следующего президента была выдвинута на заседании исполнительного органа РПА накануне.

После конституционной реформы 2015 года пост президента Армении будет носить больше церемониальный характер.

Выборы президента в Национальном собрании Армении пройдут 2 марта.