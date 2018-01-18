Human Rights Watch зафиксировала «серьезные недостатки» в сфере защиты прав человека в Армении

В 2017 году правительство Армении предприняло важные шаги для смягчения страданий людей, страдающих угрожающими жизни заболеваниями, а парламент страны принял закон о предотвращении семейного насилия. Однако в сфере защиты прав человека имеются серьезные недостатки. Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе Human Rights Watch.

В нем также отмечается, что власти не привлекли к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые в июле 2016 года применили несоразмерную силу по отношению к демонстрантам и журналистам. Некоторые полицейские были подвергнуты дисциплинарному взысканию, но никому из них не было предъявлено уголовное обвинение, несмотря на тяжесть примененной силы. В то же время, власти привлекли к уголовной ответственности участников и лидеров акций протеста, как минимум 22 человека обвинив в провоцировании массовых беспорядков, насилии и препятствовании работе журналистов, констатирует HRW.

Согласно докладу, власти Армении тщательно не расследовали утверждения о том, что полицейские избили четырех человек в здании суда в Ереване. Избитые входят в число тех 32 человек, которых судят по обвинению в захвате территории полка ППС полиции в июле 2016 года. Один из подвергшихся насилию сказал, что их избили в подвальной камере здания суда. Некоторые полицейские, которые, «вероятно, участвовали в избиении», во время заседании продолжали дежурить в зале суда.

В докладе также отмечается, что правящая Республиканская партия Армении победила на парламентских выборах 2017 года, а также на выборах в органы местного самоуправления. Международные наблюдатели отметили, что прошедшие в апреле прошлого года парламентские выборы были хорошо организованны, однако на них бросили тень «заслуживающие доверия сведения» о подкупе голосов, оказании давления на государственных служащих и работников частных компаний. Не удалось также повысить доверие общественности к избирательной системе страны.

Считая семейное насилие серьезной проблемой, HRW в своем докладе напоминает, что местные правозащитные группы Армении сообщили о гибели в 2017 году четырех женщин в результате насилия, совершенного членами семьи или друзьями.

Региональный директор HRW по Южному Кавказу Георгий Гогия счел прогрессивным шагом принятие парламентом Армении закона о предотвращении семейного насилия, в то же время, указав на то, что правительству еще предстоит многое сделать в вопросе защиты женщин и детей от насилия, а иногда даже от опасных для жизни ситуаций.

HRW зафиксировала и ряд других проблем в области прав человека. В частности, согласно докладу, тысячи детей-инвалидов и детей из бедных семей сталкиваются с трудностями из-за переполненности их жилья, а также не могут получить необходимое образование. В докладе также фиксируются факты насилия, связанного с сексуальной ориентацией и гендерной идентифицацией.

В 643-страничном докладе Human Rights Watch рассматривается ситуация в более чем 90 странах мира.