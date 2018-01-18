Тренер «Арсенала» подтверждает, что Мхитарян может переехать в Лондон

Сегодня, после продлившихся несколько недель закулисных переговоров и противоречивой информации, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в ближайшее время может переехать в Лондон, а нападающий «Арсенала» Алексис Санчес – в Манчестер.

«Не исключено, что трансфер может состояться в ближайшие 24 часа», - заявил многолетний тренер лондонского клуба на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

«Я работаю на рынке трансферов 30 лет и могу сказать, что трансфер, по всей вероятности, состоится. Однако, как вы знаете, до тех пор пока контракт не подписан, сделка в любой момент может сорваться, в такого рода вопросах никогда нет гарантий»,- отметил Венгер.

Ранее британские СМИ со ссылкой на свои источники написали, что 28-летний Мхитарян требует повысить зарплату за переход из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал». Согласно этим сообщениям, армянский полузащитник, который сейчас получает в «МЮ» 150 тыс. фунтов стерлингов в неделю, потребовал, чтобы ему платили в два раза больше этого, ровно столько, сколько «Арсенал» предложил чилийцу Алексису Санчесу. Сегодня, обращаясь к этому вопросу, тренер «Арсенала» сказал, что с этим проблем нет.

«Нет, вопрос зарплаты не может стать препятствием, и эта сделка вероятна, поскольку мне нравится этот футболист», - заявил Венгер.

Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты напомнили, что около десяти лет назад Мхитарян сам с похвалой отзывался об «Арсенале» и даже признался, что мечтает когда-нибудь оказаться в этом английском клубе. «Не удивительно», - сегодня ответил тренер «Арсенала», отметив, что Мхитарян провел несколько встреч против «Арсенала», когда выступал в составе дортмундской «Боруссии».

«Он, несомненно, оценил стиль игры нашего клуба и именно поэтому ему нравится «Арсенал»», - сказал главный тренер лондонского клуба.

Многие спортивные комментаторы утверждают, что этот переход может открыть новые двери для Мхитаряна, который в «Манчестер Юнайтед» после исключительного старта в последние месяцы остался за бортом списка лучших.

«Я считаю, что это может стать фантастическим для него, - заявил бывшая звезда английского футбола Фил Невилл в эфире BBC. – Если «Арсенал» подпишет контракт с Мхитаряном и Обамеянгом, этот клуб станет намного лучше, поскольку у него будут два хороших игрока. Мхитарян в Манчестере был не в лучшей своей форме, в этом игровом сезоне он время от времени блистал, однако не думаю, что он будет в списке 11 избранных Жозе [тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью - ред.]. Я один из его горячих поклонников и считаю, что он должен перейти в такой клуб, где ему позволят раскрыться. И, возможно, «Арсенал» - именно такой клуб».