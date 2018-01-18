Министр энергетики Армении подал в отставку
Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил заявление об отставке. Об этом сегодня Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь министра Васак Тарпошян.
Тарпошян отметил, что не в курсе причины отставки. Он также затруднился сказать, чем в дальнейшем будет заниматься Ашот Манукян.
По словам Тарпошяна, сегодня Манукян продолжает выполнять свои обязанности. Пока неизвестно, принята ли отставка министра.
Ашот Манукян был назначен министром энергетики и природных ресурсов Армении в октябре 2016 года.
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