Фонд страхования военнослужащих в данный момент не может предоставить средства на лечение Альберта Даллакяна

Учрежденный год назад Фонд страхования военнослужащих, подавляющая часть средств которого образуется из взимаемых с зарплат граждан выплат в размере 1000 драмов, в данный момент не может предоставить средства на лечение раненого военнослужащего Альберта Даллакяна. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал директор фонда Варужан Аветикян.

Напомним,министр обороны Виген Саргсян несколько дней назад в Facebook призвал собрать средства на лечение солдата. Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, почему они не выделят солдату необходимые средства из существующего фонда, Саргсян написал: «Это распространяется только на случаи, имевшие место после 1 января 2017 года».

Между тем, в статья 4 закона РА «О возмещении причиненного жизни или здоровью военнослужащих ущерба во время обороны Республики Армения» отмечается: «В зависимости от результатов финансовой деятельности Фонда Совет попечителей Фонда может принять решение «о выплате компенсации установленным им способом (выплата денежных средств, помощь в неденежной форме, другой способ) и в установленные им сроки также для тех случаев, которые имели место до 1 января 2017 года».

Альберт Даллакян получил серьезное ранение головы до учреждения фонда, в июне 2016 года.

Варужан Аветикян отметил, что Совет фонда имеет право обратиться к случаям, произошедшим до 2017 года, в том числе и к случаю Альберта, если будет обладать достаточной финансовой стабильностью. «Если эта ситуация продолжится и актуарные расчеты покажут, что фонд обладает достаточной финансовой стабильностью, чтобы суметь обслужить долг как по уже возмещенным случаям, так и по возможным новым случаям, то Совет фонда только на основе этих расчетов может принять это решение».

Согласно сайту фонда, было собрано около 6 млрд драмов, из которых около 4 млрд были возмещены. В целом, фонд до сих пор выплатил 33 компенсации, из которых 27 – семьям погибших военнослужащих, 6 – раненным во время боевого дежурства.

Аветикян отметил, что на протяжении 20 лет государство будет из средств фонда ежемесячно выделять средства как семьям погибших, так и ставшим инвалидами солдатам. Он добавил, что показатели финансовой деятельности фонда за первый год пока не подытожены, сейчас фонд проводит финансовый аудит, после чего они смогут сказать, смогут ли заплатить пострадавшим в инцидентах, имевших место до установленного срока. «Эти обсуждения имеют место, но здесь вопрос был более актуальный, требовалось срочное решение, был соответствующий призыв на сайте GoFundMe. Не министерство обороны начало этот сбор средств, стоял вопрос – быстро помочь этому военнослужащему», - пояснил он.

Совет попечителей Фонда страхования военнослужащих, решением которого могли выделить средства также Альберту Даллакяну, возглавляет министр обороны Виген Саргсян. Последний, однако, решил не выделять необходимые солдату на срочную операцию 45 тысяч долларов из содержащего миллионы фонда, а обратиться за помощью к обществу. Спустя два дня после его призыва проживающая в США Тагуи Оганян на странице www.gofundme.com инициировала сбор средств, где от своего имени и от имени своих друзей пожертвование совершил и Виген Саргсян, предоставив более 600 долларов. На странице www.gofundme.com из необходимых Альберту Даллакяну 45 тыс. дололаров собрано уже около 36 тыс. долларов.

Мать нуждающегося в сложной операции солдата Армине Казарян сказала, что они уже зарегистрировались в немецкой клинике и ждут, кода будет собрана вся сумма, чтобы отправиться в Германию. «С клиникой уже четыре месяца, как есть договоренность», - рассказала она.

Виген Саргсян в своем известном призыве отметил, что это он посоветовал семье солдата инициировать сбор средств. На следующий день на своей странице в Facebook министр уже написал, что его друг из Парижа Раймонд Езекулян переведет 10 тыс. долларов на лечение солдата. Об этой сумме на сайте www.gofundme.com пока никакой информации нет. Если друг министра также сделает перечисление, то требуемая сумма в 45 тыс. долларов будет собрана. Инициировавшая сбор средств на www.gofundme.com Тагуи Оганян сказала, что в списке пожертвователей информации о Езекуляне пока нет.

Этот призыв министра обороны был неоднозначно воспринят общественностью. Многие раскритиковали его, напомнив о действующем по его инициативе фонде.

Член инициативы «Армии в реальности», правозащитница Заруи Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн утверждает, что государство должно было выделить необходимую Альберту Даллакяну сумму из фонда, тем более, что закон это позволяет, между тем Виген Саргсян и его команда решили и на этот раз обратиться к общественности, тем самым поставив под сомнение серьезность своего управления. «Почему министерство обороны возлагает ответственность на общественность, чтобы она помогла восстановить здоровье солдата, которое отняла именно армия. Ведь это результат отношений, существующих в этой структуре, и преступление этой структуры», - отметила правозащитница.

Напомним, 20-летний Альберт Даллакян был ранен в армии еще в 2016 году. Согласно материалам уголовного дела, на боевой позиции в блиндаже командир взвода вследствие нарушения правил обращения с оружием нажал на курок и ранил в голову находившегося в блиндаже Альберта. Дело в настоящее время находится в суде. Обвинение предъявлено лейтенанту, его обвиняют в нарушении правил обращения с оружием.