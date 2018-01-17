Верхний слой участка Ереван-Арташат автодороги Север-Юг уже разрушается

На дороге, которая была введена в эксплуатацию примерно полтора года назад, уже появились ямы, а на некоторых участках – трещины длиной в несколько метров.

Разрушающиеся участки заметны почти на всей протяженности 20-километровой дороги. Здесь куски цемента можно просто собирать руками.

Эта дорога была построена испанской компанией «Изолюкс корсан». Правительство Армении в середине 2016 года ее приняло и сдало в эксплуатацию.

Вопросами, касающимися строительства дороги Север-Юг, занимается Организация по реализации транспортных программ Министерства транспорта. Сегодня мы показали исполняющему обязанности директора этой организации Вардану Карапетяну несколько кусков бетонной дороги Север-Юг.

«Может быть, на нее из грузовика упало что-то тяжелое, и она разбилась. От подобного, естественно, дорога не защищена», - предположил он.

Сегодня мы показали Карапетяну также фотографии разрушенной дороги. Он сказал, что на снимках виден поверхностный дефект, который хоть и не является нормальным, но допустим. По его словам, в ремонте необходимости нет.

Чиновник заверил, что от подобного разрушения международные стандарты не страдают: «Глубокие проблемы, связанные с дорогой, бывают в том случае, когда у вас есть серьезные проседания, например, когда ваш фундамент садится и дорога разрушается. К счастью, ни на одном участке 18-километровой дороги у нас нет трещины бетона, которая возникла после строительства».

Видеокамера Радио Азатутюн сегодня также зафиксировала на бетонной дороге многочисленные трещины. Одна из них прямо посередине разделяет дорогу шириной примерно 30 метров. Когда мы показали фотографию чиновнику, он несколько секунд молчал, а затем сказал: «Прошел битумную обработку. Если вы заметите, то в него залито специальное вещество, которое должно защитить и застраховать эту трещину от дальнейшего углубления и расширения…. Причины возникновения трещины могут быть различные».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Карапетян сказал, что при сдаче дороги в эксплуатацию эта трещина была, и добавил: «Дополнительные обработки трещин после принятия дороги не осуществлялись».

Чиновник, ответственный за строительство дороги Север-Юг, сказал, что установлены 8 видов трещин, которые по договору допустимы, и эта трещина является одной из них.

Карапетян заверил, что подобные трещины обрабатываются, заливается специальное вещество, которое предотвращает проникновение воды, что может повредить бетон.

Между тем, видеокамера Радио Азатутюн сегодня зафиксировала, что на многих участках резиновый защитный слой трещин был оторван.

Вардан Карапетян пояснил, что хотя дорога была принята в 2016 году, но на нее был установлен срок гарантийного обслуживания в один год, который был продлен еще на один год - до 2018 года. За этот период были обнаружены дефекты, например, разметка была размыта, что строительная компания восстановит за свой счет.

Что касается разрушения цемента и трещин, они так и останутся. Он пояснил, что причиной разрушения являются вещества, использованные для обработки дорог зимой.

Протяженность дорожного коридора Север-Юг составляет 556 км, дата реализации - 2009-2019 гг. Расчетная стоимость проекта составляет примерно 1,5 млрд. долларов США. На данный момент построена и сдана в эксплуатацию лишь небольшая часть дороги - 31 километр.

Когда завершится строительство всей дороги, не может сказать даже ответственный за это чиновник. «Любая оценка, которая прозвучит в данный момент относительно завершения проекта, будет очень далека он реальности», - сказал он.