Мино Райола: «Санчес является частью сделки Мхитаряна, а не наоборот»

Футбольный агент полузащитника «Манчестр Юнайтед» и сборной Армении Генриха Мхитаряна Мино Рийола заявил, что возможная сделка по трансферу зависит от Генриха Мхитаряна и «Манчестер Юнайтед» не подпишет контракт с игроком «Арсенала» Алексисом Санчесом, пока Мики не согласится перейти в «Арсенал».

«Микки определит наилучший для себя вариант, у него есть еще два с половиной года по контракту с «Манчестер Юнайтед», это он должен решить», - сказал The Times Райола.

Мино Райола представил возможную сделку иначе, сказав: «Санчес является частью сделки Мхитаряна, а не наоборот. Без согласия Мхитаряна Санчес, вероятно, не сможет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее газета The Sun сообщила, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за чилийского футболиста 25 млн фунтов стерлингов «плюс Генриха Мхитаряна»

Райола сказал, что вариант обмена Мхитаряна на Санчеса он предложил еще полтора месяца назад, и последний встретился с руководством «Арсенала».

Мино Райола помимо Мхитаряна также является агентом Погба, Лукаку, Ибрагимовича и Ромеро.

Французский журналист армянского происхождения Тибо Везирян на своей странице в Twitter написал, что Генрих Мхитарян согласился перейти в «Арсенал», а Алексис Санчес переходит в «Манчестер Юнайтед». По его словам, этот вопрос уже решен. Но никакого официального сообщения, подтверждающего эту новость, пока нет.

