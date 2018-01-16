По состоянию на 16 января, в Армении госпитализировано 700 пациентов с ОРЗ, в основном дети

По состоянию на 16 января, во всех больницах Армении с острыми респираторными заболеваниями госпитализировано почти 700 пациентов, 96% из которых составляют дети в возрасте до 4 лет. Об этом в ходе «Фейсбук-конференции» Радио Азатутюн сообщила начальник отдела эпидемиологии респираторных и особо опасных инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Лианна Торосян.

По ее словам, 21% из 700 госпитализированных являются пациентами с пневмонией.

Как сообщила Торосяна, данные цифры немного выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«В прошлом году мы зафиксировали пик в ноябре за счет детей школьного возраста, а если вспомнить 2015-2016 годы, то наблюдается в полтора раза более низкая заболеваемость, чем в те годы», - отметила специалист.

Как отметила Лианна Торосян, в Армении распространен грипп типа В, однако это не H1N1. «Эти возбудители постоянно циркулируют в природе и активируются в зависимости от погодных условий. Если холодает, они становятся более активными и начинают циркулировать в природе. Уязвимыми бывают люди разных возрастных категорий и полов, особенно дети. У детей от 0 до 4 лет и от 0 до 2 лет еще не до конца сформировавшаяся иммунная систему, им труднее сопротивляться, и они более уязвимы к любому вирусу», - отметила специалист.