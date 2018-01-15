Арам Саргсян: «Вигена Саргсяна надо направить на работу во Всеармянский фонд «Айастан»

«Министра обороны Армении Вигена Саргсяна нужно направить на работу во Всеармянский фонд« Айастан», поскольку какой бы вопрос ни возник, он сразу же собирает деньги», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил бывший премьер-министр, депутат оппозиционной фракции «Елк» Арам Саргсян, раскритиковав призыв министра обороны к сбору средств.

Напомним, что на прошлой неделе на своей странице в Facebook Виген Саргсян сделал запись, призвав собрать 45 тысяч долларов на лечение раненого военнослужащего Альберта Даллакяна за границей.

Министр обороны мотивировал это тем, что «по закону мы не можем возместить плату за проведение этой операции за границей, поскольку ее можно провести и в Армении». «Но в зарубежных клиниках, которые обладают гораздо большим опытом и навыками в этом вопросе, вероятность быстрого выздоровления Альберта несравнимо выше. Я посоветовал семье попытаться собрать необходимую сумму путем подобного сбора средств. Я лично и несколько моих друзей предоставим 10% от требуемой суммы - от 45 тысяч долларов», - написал Виген Саргсян, призвав всех присоединиться к сбору средств.

Арам Саргсян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Будет правильно, если Вигена Саргсяна назначат на работу в фонд«Айастан», этот человек будет заниматься своим делом. Действительно [для решения] любого вопроса, который возникает в Министерстве обороны, Виген Саргсян предлагает собрать деньги, что, однозначно, не является функцией министра обороны, эти вопросы так не решаются, эти вопросы имеют государственные пути решения, и министр обороны должен был сделать так, чтобы эти государственные пути по возможности были открыты для Министерства обороны, а не обращаться к людям. Это функция Всеармянского фонда «Айастан». Действующий президент пусть направит этого человека туда, а этот человек будет себя там чувствовать лучше, возможно, там его работа получится лучше».

На вопрос, считает ли он, что министру обороны не подобало выступать с подобным предложением, экс-премьер ответил: «Конечно, это очевидно».

Отметим, что эта запись Вигена Саргсяна подверглась резкой критике со стороны пользователей Facebook, многие из которых сочли недопустимым подобный сбор средств со стороны министра обороны, напомнив, что для оказания медицинской помощи военнослужащим был открыт специальный фонд, со всех работающих граждан ежемесячно взимается по 1000 драмов.

Кроме того, некоторые заявили, что вместо очередного сбора средств с граждан высокопоставленные чиновники Министерства обороны могут сократить свои непомерные расходы и вместо приобретения дорогих автомобилей и квартир эти средства направить на лечение раненых военнослужащих.

Кстати, заметим, что Виген Саргсян во время обсуждения удалял резкие, иногда также оскорбительные записи, также блокируя доступ некоторых пользователей к своей странице в Facebook.

В другом случае сам министр обороны ответил оскорблением, назвав одного из пользователей «цыганом».

В ответ на звучащую критику о том, что сбор денег с граждан не входит в полномочия министра обороны, представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов отметил, что это нормально, когда Виген Саргсян выступает с подобной инициативой.

«Господин министр сделал очень позитивный шаг. Следует отметить, что Министерство обороны дает возможность на наши средства провести лечение и операцию нашего уважаемого солдата в Республике Армения, однако, учитывая желание его родителей, решило провести эту операцию за границей, и это вполне нормально, когда министр обороны выступает с подобной инициативой. Это вопрос восприятия, один может согласиться, другой нет. Я здесь ничего экстраординарного не вижу, более того, считаю, что министр обороны выступил как нормальный, сердобольный человек. То есть, это не так, что Министерство обороны умыло руки», - сказал пресс-секретарь РПА.

На вопрос, разве Министерство обороны является благотворительной организацией и министр обороны должен заниматься благотворительностью, Шармазанов ответил: «Министерство обороны в рамках своих полномочий было готово оказать помощь, но поскольку его [военнослужащего] родители не были согласны, теперь министр предложил это. Я не вижу здесь проблемы».

Сегодня на пресс-конференции к этому вопросу обратился также руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, назвав шаг Вигена Саргсяна странным.

По мнению Пашиняна, если бы сбором денег занимались общественные организации или активисты, то это было бы понятно, поскольку у них нет подобных средств. Между тем, в данном случае сбором средств занимается член правительства – министр обороны, хотя по закону у правительства сегодня есть все рычаги для сбора денег.

«Представьте, завтра Серж Саргсян напишет в Facebook: «люди, давайте соберем деньги и взамен оружия 80-х годов купим оружие 90-х годов». Или, скажем, министр обороны начнет сбор средств на приобретение сапогов для солдат. Думаю, как минимум, это неуместно», - сказал Пашинян.

Оппозиционер также назвал неприемлемыми оскорбительные оценки, сделанные Вигеном Саргсяном в адрес пользователей в ходе развернувшейся в Facebook дискуссии, сочтя вызывающим тревогу «импульсивное» поведение министра обороны.

«Виген Саргсян, работая на Баграмяне 26 в молчаливом статусе, создал имидж сдержанного, уравновешенного, умного человека, не знаю, он сам его создал, или для него его создали, но в течение последнего года мы увидели, что это вовсе не так, и это вызывает беспокойство, тем более, если учесть, что мы имеем дело с министром обороны, то есть, сидеть дома и так импульсивно писать подобное, не знаю, это странно», - сказал Пашинян.

Волну критики в адрес Вигена Саргсяна попытался взять на себя депутат-республиканец, генерал Сейран Сароян, призвав вместо критики в адрес министра помочь, поддержать его, подчеркнув, что в предстоящие 7 лет министром обороны будет Виген Саргсян.

«Если наш народ называет своего министра обороны «цыганом», разве получится концепция страна-армия? Нужно уважать армию, я сто раз говорил, просил вас, оставьте новоназначенного министра в покое, еще нет и года, он написал 7-летнюю программу, чтобы усилить нашу армию, вместо того чтобы всем помочь ему, стали его преследовать, так сделаете, что ему все опротивит, и он не станет работать. Ладно, министра обороны мы не боимся, Католикоса не боимся, хотя бы побоимся Бога, так нельзя», - сказал Сароян.