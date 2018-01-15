«У каждого футболиста есть своя цена» - Моуриньо не исключает трансфер Мхитаряна

Тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью задали прямой вопрос о возможном трансфере полузащитника «МЮ» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Моуринью ответил: «Генрих Мхитарян? Мой подход заключается в том, что у каждого футболиста есть своя цена, неважно, кто он, какое у него значение, уровень, авторитет или статус? У каждого игрока есть цена. И я не слепой тренер, слепой в том смысле, чтобы считать какого-либо игрока неприкосновенным, который никогда не будет продан. У каждого есть своя цена, - сказал тренер и добавил: - Когда открывается трансферное окно, оно открывается для каждого клуба, который интересуется нашими игроками. Мы должны решить - согласиться на сделку или нет».

Independent отмечает, что тренер, не исключив трансфер Мхитаряна, в то же время, отметил, что он тренируется и возможно примет участие в предстоящей в понедельник встрече со Stoke City.

«Мхитарян принимал участие в последней игре Кубка Англии с Derby. Вероятно, он сыграет в матче со Stoke City. Он наш игрок, и очень хороший игрок», - сказал Моуринью.

По словам бывшей звезды «Арсенала», футбольного обозревателя Пола Мерсона, «Генрих Мхитарян - один из лучших футболистов Премьер Лиги, просто в его самоуверенность в «Манчестер Юнайтед» стреляли».

Пол Мерсон посоветовал «Арсеналу» пригласить Мхитаряна в свой клуб, если Алексис Санчес покинет «Арсенал», контракт с ним не продлевается.

The Gardian пишет, что «Арсенал» заинтересован в приобретении Мхитаряна. Авторитетное британское издание напоминает, что «Арсенал» еще в 2016 году хотел приобрести Мхитаряна, когда тот покидал дортмундскую «Боруссию».