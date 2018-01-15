Пашинян выступает против «логики проведения общественных прогулок»

«Если десятки тысяч граждан Республики Армения поддержат наше требование, я могу гарантировать, что в Налоговый кодекс будут внесены изменения», - сегодня на пресс-конференции заявил глава оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян.

Напомним, что блок «Елк» 19 января в Ереване планирует проведение марша протеста против роста цен.

«В тот момент, когда десятки тысяч граждан Армении выскажутся в пользу этого требования, мы вместе с народом придем в Национальное собрание и от имени этого народа предложим парламентскому большинству и другим силам публично взять на себя обязательство в ближайшее время внести такие изменения в Налоговый кодекс, которые приведут к снижению цен», - заявил оппозиционер.

В социальных сетях в последнее время звучат критические замечания о том, что в свое время Пашинян назвал шествия «прогулкой по Еревану», утверждая, что «не будет вести людей к поражению».

Отвечая сегодня на вопрос журналистов о том, какие существуют гарантии того, что планируемое шествие не станет еще одной «общественной прогулкой» по Еревану, Пашинян заявил, что он против «логики общественных прогулок».

«Я всегда в своих выступлениях говорил, что в политике не может быть никаких гарантий. В данном случае я могу гарантировать, что если десятки тысяч граждан Республики Армения поддержат наше требование, в Налоговый кодекс будут внесены изменения», - подчеркнул оппозиционный депутат.