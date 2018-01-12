Рубен Айрапетян не видит никого кроме себя на посту президента ФФА

Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян не собирается уходить в отставку, хотя национальная сборная так и не преодолела отборочный этап чемпионата мира по футболу 2018 года. Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, собирается ли он выполнить данное еще в 2015 году обещание, Айраперян ответил: «Нет».

Напомним, 30 ноября 2015 года во время встречи с членами фан-клуба Red Eagles Рубен Айрапетян сказал, что если сборная не выйдет в финальную часть чемпионата мира 2018 года, он уйдет в отставку.

«Сразу всех разочарую, тех людей, которые ждут моей отставки. Нет, я не собираюсь подавать в отставку, - заявил Айрапетян и продолжил: - И во-вторых, когда вы так представляете встречу с фан-клубом Red Eagles… это была дружеская беседа».

На замечание Радио Азатутюн, значит ли это, что если встреча была дружеской, то он сделал заявление, не собираясь в будущем сдержать свое слово, Айрапетян ответил, что он не тот человек, который не держит своего слова. «Тех, кто сомневается в том, что я держу свое слово или в моих мужских качествах, я попросил бы очень глубоко изучить меня и понять, что я человек слова, я мужчина, который держит свое слово. Я никогда не нарушал свое слово и всегда держал его, и я вновь повторяю: не нужно превращать дружеские беседы в повод для упреков».

До выборов президента Федерации футбола Армении остался всего год, но Рубен Айрапетян не видит никого кроме себя, кто бы смог возглавить федерацию.

«Я не вижу того человека, который может в данный момент что-то добавить к созданному мною или хотя бы не разрушить», - заявил он.

Что касается капитана национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна, то Рубен Айрапетян не торопится раскрывать скобки относительно того, что произошло между Мхитаряном и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он заявляет, что не нужно вмешиваться в рабочие отношения главного тренера английского клуба и армянского футболиста.

«Я считаю, что нужно потерпеть, и я хочу всех заверить, что Генрих Мхитарян – это тот футболист, который, если, не дай Бог, его игра в «Манчестер Юнайтед» не заладится, может играть в любом высококлассном клубе и никогда не останется на скамейке запасных, потому что он профессионал и трудолюбивый футболист, который всегда найдет свое место в основном составе».

С восхищением говорящий о Генрихе Мхитаряне Рубен Айрапетян, однако, недоволен национальной сборной. По его словам, главный тренер Артур Петросян уже представил список тех футболистов, которых хотел бы видеть в составе сборной. Но чьей именно игрой он недоволен и кто не должен выходить на поле, Айрапетян сообщать не спешит.

«И я, и тренер сборной недовольны игрой футболистов нашей сборной. Естественно, были сделаны серьезные выводы, и в состав сборной будут внесены изменения», - сказал лишь Рубен Айрапетян.

Вместе с тем, глава ФФА полностью удовлетворен работой главного тренера. По его словам, вопрос смены Артура Петросяна обсуждаться не будет, с ним месяц назад был продлен контракт сроком на два года.

Журналисты, однако, напомнили, что сборная нуждается во вратаре. Айрапетян сообщил, что они снова ведут переговоры с вратарем «Уфы» Давидом Юрченко, но тот пока не хочет играть под армянским флагом.

«Если человек отказывается, что нам делать? Опять же, да, мы пригласим, снова попытаемся пригласить его в национальную сборную», - отметил он.