Встреча Налбандян-Мамедъяров ожидается «в середине января»

Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, в середине января ожидается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

По словам заместителя министра иностранных дел Армении, «видно невооруженным глазом», что прогресс на этом этапе переговоров по карабахскому вопросу невозможен, поскольку между сторонами нет атмосферы доверия. Тем не менее, Кочарян считает встречи сторон «полезными», поскольку они уменьшают напряжение на линии соприкосновения.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заместитель министра иностранных дел Армении сказал, что до истечения срока полномочий президента Армении Сержа Саргсяна вопрос о встрече Саргсян-Алиев «сегодня пока не обсуждается», поскольку «такие встречи зависят от встреч министров иностранных дел».

По словам Шаварша Кочаряна, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, ожидается «в середине января», а «точный день и место этой встречи будут объявлены позже».

Последняя встреча между главами МИД Армении и Азербайджана состоялась 6 декабря прошлого года в Вене.