Эксперты Всемирного банка считают, что в ближайшие три года экономический рост в Армении не превысит 4%. В докладе «Перспективы мировой экономики» по Армении представлен следующий прогноз: в 2018 году экономический рост составит 3,7%, в 2019-ом и 2020 годах - 4%.

Между тем, ранее Министерство финансов Армении заявляло, что в рассматриваемый период экономика Армении вырастет на 4,7-5,7%. Следует подчеркнуть, что, в соответствии с государственным бюджетом Армении, в 2018 году планируется обеспечить экономический рост на уровне 4,5%. Комментируя данные Всемирного банка, Министерство финансов объясняет разницу в методологии.

«Мы ориентируемся не только на потенциальный ВВП, но и на возможности, которые мы видим: какие шаги предпринимает правительство, какие реформы оно осуществляет для увеличения потенциального ВВП», - говорит заместитель министра финансов Армении Армен Айрапетян.

«Они в первую очередь ориентируются на потенциальный ВВП, что, по нашим расчетам, показывает, что потенциальный ВВП Армении оценивается в районе 3-4 процентов. Но мы ориентируемся не только на потенциальный ВВП, но и на возможности, которые мы видим: что правительство делает для увеличения ВВП. И разница, которую вы видите, является именно этой разницей – насколько правительство видит возможность генерировать больше экономического роста, чем потенциальный рост», - добавил он.

Несмотря на скромный прогноз экономического роста, Всемирный банк улучшил свое мнение о перспективах экономики Армении. Летом 2017 года специалисты данной структуры прогнозировали рост на уровне 3,6%. Заместитель министра Айрапетян убежден, что международные авторитетные институты отмечают позитивные тенденции в экономике Армении: «К тому же, очень важны оценки Fitch, если вы следили, недавно рейтинг нашей страны стал положительным. То есть, все эти импульсы очень важны с точки зрения международных инвесторов, важно, что они видят этап восстановления экономики».

Примечательно, что, хотя показатель экономического роста за 2017 год в Армении еще не опубликован, в конце прошлого года президент Серж Саргсян заявил, что он может превысить 6%.