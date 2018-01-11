Микаел Мелкумян: Парламентские рычаги сдерживания инфляции не исчерпаны

Отвечая на вопрос об участии в акции протеста против подорожаний, запланированной на следующей неделе оппозиционным блоком «Елк» («Выход»), представитель крупнейшей оппозиционной фракции Национального собрания Армении – фракции «Царукян», вице-спикер НС Микаел Мелкумян сказал, что «парламентские рычаги сдерживания инфляции не исчерпаны».

«Мы уважаем решения и форму борьбы наших партнеров. С уважением к ним относимся. Они так считают, это их проблема. Мы считаем, что у нас есть свой стиль работы, мы делаем то, что делаем. Но мы не обсуждали этот вопрос. Этот вопрос у нас не обсуждался. В любом случае мы считаем, что много чего можно сделать в парламенте», - добавил он.

По словам Мелкумяна, об инфляции и ее негативных последствиях больше всего говорил именно блок «Царукян». Во фракции «Царууян», однако, считают, что для сдерживания инфляции есть множество других средств.

Оппозиционный вице-спикер парламента представит одно из этих средств на стартующей в понедельник четырехдневной сессии парламента: «Господин Царукян еще с 2009 года говорил, что нужно снижать налоги, во время кризиса нужно снижать процентные ставки по кредитам, предоставлять свободы и прочее. То есть, это вопрос не одного года, а как минимум 7-8 лет. Но с точки зрения стиля конкретной политической деятельности мы пока считаем, что нужно использовать все средства, в том числе больше законодательные, потому что мы находимся в парламенте. Я не считаю, что весь спектр нашей деятельности в парламенте исчерпан. Например, одна мера – о снижении подоходного налога - будет обсуждаться сегодня на заседании экономической комиссии, а 15 числа будет внесена в парламент».

Между тем, начинающий уличную борьбу против подорожаний оппозиционный блок «Елк» считает, что инфляцию можно будет сдержать благодаря поддержке широких кругов общественности.

Депутат фракции Лена Назарян не исключает, что акции протеста станут непрерывными: «В конце концов, улица – это политическая среда, и стоящий на улице человек может влиять на политику, может влиять на Национальное собрание и на решения Национального собрания. Это осознание очень важно, об этом всегда нужно помнить и всегда использовать на практике».