По данным за 9 месяцев 2017 года, Грузию посетили 1 млн 718 тыс. 16 туристов из Армении

По данным за 9 месяцев 2017 года, наибольшее число туристов посетило Грузию из Армении - 1 млн 718 тыс. 16 человек.

В сфере туризма в Грузии армяне опередили азербайджанцев. Прежде больше всего туристов Грузия принимала из Азербайджана, но сейчас Азербайджан занял второе место. На третьем месте по числу туристов Россия (1 млн 300 тыс.человек) - страна, с которой у Грузии нет дипломатических отношений. Чуть меньше туристов посетило Грузию из Турции. Эти данные представил руководитель Администрации национального туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

В целом, в 2017 году Грузию посетило более 7 млн 500 тыс. туристов. Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

За 9 месяцев 2017 года Грузия получила от сферы туризма 2 млрд 200 млн долларов дохода. Это примерно на 30% больше, чем в 2016 году.

Число туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, увеличилось на 20%, однако по фактическим цифрам он в три раза уступает Грузии.

В 2017 году Азербайджан посетило примерно 2 млн 500 тыс. туристов, большинство из которых - из России, Грузии, Ирана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. Доходы от туризма в Азербайджане составили около 1 млрд 300 млн долларов.

В списке, опубликованном на сайте Министерства культуры и туризма Азербайджана, отмечается, что за первые восемь месяцев 2017 года, с января по август включительно, из Армении Азербайджан посетили три человека. По данным 2016 года, в течение всего года из Армении Азербайджан посетили четыре человека. А больше всего людей (61 человек) из Армении Азербайджан посетили в 2015 году.