Обзор прессы за 10 января

Армянская пресса широко обсуждает ДТП с участием сына криминального авторитета Саргиса Варданяна, вследствие которого погибли двое сотрудников дорожной полиции.

В связи с арестом младшего брата подозреваемого виновника ДТП Сержа Варданяна, который обвиняется по двум уголовным делам, газета «Айкакан жаманак» пишет: «Очевидно, что сотрудники правоохранительных органов руководствуются не законом, а решают вопрос личной мести. И в этом случае очень трудно сказать, действовали бы они так же, если бы вследствие ДТП погибли не полицейские, а врачи, студенты или бродяги, или же в очередной раз они нашли бы какую-то юридическую формулировку для того, чтобы взять с них «подписку о невыезде» и отпустить на свободу».

Под заголовком «Миллионы Коли из «Трансгаза» опасны для общества. Дед, покровительствующий убившему двух полицейских Сакулику» издание «Паст» пишет: «Газовый Коля, Николай Габриелян, является одним из скрытых миллиардеров Армении. В каждом регионе Армении у него по 4-5 газозаправочных станций. А кто-нибудь посчитал, сколько они платят налогов государству? Злые языки говорят, что с трудом одна из четырех таких заправок платит налоги. Остальное же оформляется как «потеря газа». Неприлично считать чужие миллионы. Но именно на эти миллионы внукам покупаются дорогие автомобили, а те становятся напастью для общества».