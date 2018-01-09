Страховые агенты вновь перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту «Баграташен»

Около 60 страховых агентов по автострахованию сегодня вновь перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту «Баграташен» на границе с Грузией.

Страховщики протестуют против неравных условий конкуренции, сложившихся в сфере автострахования.

В беседе с Радио Азатутюн они рассказали, что компания «Топ-Апин», которая является агентом страховой компании «Наири иншуранс» получила право работать на территории таможни, арендовав там офис, и все возможности для осуществления страхования были предоставлены именно этой компании.

По словам участников акции протеста, если прежде они имели возможность осуществлять страхование примерно на 10 тысяч драмов в день, то сегодня они не могут довести свой доход за день даже до 1000 драмов.

Протестующие отметили, что направили письмо как премьер-министру Карену Карапетяну, так и главе Комитета государственных доходов Вардану Арутюняну. По словам участников акции, на их письмо ответят в течение двух дней. Сегодня еще до получения ответа они требуют прекратить деятельность компании «Топ-Апин».

Начальник отдела полиции Ноемберяна Армен Антонян недавно встретился с демонстрантами, выслушал их требования, призвал разблокировать дорогу, а затем отправился на встречу с таможенниками.

Отметим, что страховые агенты вчера также провели акцию протеста, на 20 минут перекрыв дорогу к таможенному пункту «Баграташен».