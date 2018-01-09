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Политика

Оппозиционный блок намерен провести шествие против роста цен

Лидеры блока «Елк» во время шествия в Ереване (архив)

Накануне оппозиционный блок «Елк» («Выход») объявил, что 19 января в центре Еревана проведет марш протеста против роста цен.

«С первых дней 2018 года широкомасштабные подорожания развиваются с новой силой, что еще более усугубляет чрезвычайно серьезную социальную ситуацию», - говорится в заявлении блока.

2018 год для жителей Армении начался, в частности, с роста цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на 10-15%.

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