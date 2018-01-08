Согласно доработанному проекту, переучет автомобилей с правым рулем запрещен не будет - Минтранс

Правительству Армении для рассмотрения представлены доработанные проекты решений, касающихся временного запрета на импорт транспортных средств с правым рулем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

«Принимая во внимание право собственников автомобилей с правосторонним рулем, которые уже ввезены в Республику Армения, на распоряжение своей собственностью, нынешние владельцы могут свободно эксплуатировать, регистрировать и перерегистрировать свои автомобили. А с 1 апреля 2018 года импорт и регистрация транспортных средств с правым рулем в Армении будут запрещены», - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что предложения представителей инициативы «Правый руль» обсуждались на заседании межведомственной комиссии 28 декабря 2017 года. Пересмотренные варианты проекта были представлены соответствующим ведомствам.

Представители инициативы, которые сегодня возле здания правительства проводили очередную акцию протеста, отметили, что данное решение является выполнением одного из их требований, однако отметили, что продолжат борьбу также за права импортеров.

Согласно инициативе «Правый руль», министерство не обосновало запрет на ввоз транспортных средств с правым рулем, а утверждения о том, что подобные автомобили мешают безопасному движению, не подтверждены статистикой.