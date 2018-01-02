Ильхам Алиев: «Армения в 2017 году безоговорочно вернулась к переговорному процессу»

Основной темой внешнеполитической повестки дня Азербайджана по-прежнему остается урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Новогоднем послании.

По словам Алиева, основным итогом 2017 года явилось то, что «Армения безоговорочно подключилась к переговорам, несмотря на то, что раньше она выдвигала предусловия».

«Ни одно из предусловий, выдвинутых Арменией, Азербайджан не принял, и переговоры были безоговорочно возобновлены. Надеюсь, что посредством переговоров мы сможем достичь урегулирования этой проблемы», - заявил президент Азербайджана.