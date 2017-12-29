По оценке Пипояна, в ГСБПП «либо не владеют ситуацией, либо намеренно лгут»

Вместо сливочного масла в армию были поставлены спред и маргарин. По данным Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, государству был нанесен ущерб на сумму примерно 162 млн 915 тыс. драмов.

В течение 2016-2017гг. вместо сливочного масла две компании поставили Министерству обороны произведенные в Армении 172,300 кг маргарина и 14,250 кг спреда, которые были представлены на идентификацию в Республиканский центр ветеренарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг Государственной службы безопасности продуктов питания (ГСБПП). Согласно СНБ, четыре специалиста этого центра выдали явно ложные протоколы тестирования о том, что образцы являются сливочным маслом, и эти продукты обманным путем вместо масла были поставлены Министерству обороны.

Хотя, согласно СНБ, по возбужденному уголовному делу проходят семеро обвиняемых, трое из которых арестованы, а четверо освобождены под подписку о невыезде, начальник ГСБПП Ишхан Карапетян на подводящей итоги года пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал, что это старый случай и никто из работающих под его началом сотрудников по этому делу не проходит.

«Никто из чиновников ГСБПП не имеет к этому отношения, мы по этой части давали опровержение. Поскольку случай старый, относится к периоду, предшествовавшему моему назначению на должность, поэтому я не владею подробностями этого случая, но мы с большим удовольствием вместе с Вами будем следить за развитием событий, и когда правоохранительные органы дадут соответствующие разъяснения, мы тоже с нашей стороны готовы сделать все, чтобы виновные были подвергнуты предусмотренному законом суровому наказанию», - заявил глава ГСБПП.

Хотя Ишхан Карапетян сказал, что этот инцидент произошел не в годы его пребывания на должности, однако, согласно СНБ, злоупотребление было совершено в 2016-2017 гг., а Ишхана Карапетяна премьер-министр Карен Карапетян назначил главой ГСБПП как раз в ноябре 2016 года.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, настаивает ли он на том, что маргарин и спред не продавались под видом сливочного масла Министерству обороны, Ишхан Карапетян ответил: «Я не владею подробностями дела, но могу сказать, что если вы знаете какой-либо случай, когда бы маргарин продавался под видом сливочного масла, прошу сообщить. Мы о подобном случае не знаем».

Занимающийся защитой прав потребителей Бабкен Пипоян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что мы имеем дело с ложью. По словам Пипояна, Государственная служба безопасности продуктов питания даже не расследовала собственное дело, пока оно не дошло до СНБ.

«Когда говорят, что это было не в их время, это означает, что либо не владеют ситуацией, либо намеренно лгут, чтобы оправдаться, - прокомментировал Пипоян. – В разъяснении, данном Службой национальной безопасности, видно, что, по сути, в течение 2017 года были произведены поставки, и, следовательно, проблемы существовали и при этом составе. Заблуждение, миф, сформировавшаяся нереальная атмосфера в отношении собственной структуры, как будто они выполняют работу, настолько ослепила людей, что они готовы даже игнорировать имеющуюся в их время проблему».