Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке С-400

Москва и Анкара подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Турция - первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.

Контракт, стоимость которого составляет 2,5 млрд долларов, вызвал беспокойство на Западе. Решение Турции приобрести С-400 в некоторых западных столицах расценили как пренебрежительное отношение к НАТО на фоне напряженности в отношениях альянса и России, связанной с ролью Москвы в конфликтах в Сирии и на востоке Украины.

Соглашение относительно С-400, первая информация о котором была озвучена президентом Турции Реджепом Эрдоганом в сентябре, вызвало также обеспокоенность по поводу невозможности интегрирования российского вооружения в структуру обороны альянса.

Между тем, в Анкаре заявили, что сделка не угрожает НАТО, и объяснилм, что обратилмсь к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран Североатлантического альянса.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что сделка стоимостью 2,5 миллиарда долларов предусматривает поставку четырех дивизионов С-400. По его словам, 55% от суммы контракта являются российскими кредитными средствами. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая является членом НАТО с года 1952.

Новейшую систему противовоздушной обороны С-400 Россия производит с 2007 года. До сих пор она была продана Китаю и Индии.