Шармазанов: «Как может одно государство предоставить другому независимому государству какой-то статус?»

«Я думаю, что в Азербайджане знают лучше, что подобные заявления беспочвенны, необоснованны и абсурдны», - заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление советника президента Азербайджана Али Гасанова о том, что Азербайджан готов предоставить Нагорному Карабаху более широкую автономию.

«Что значит, Азербайджан готов предоставить Карабаху высокий статус автономии? Как может одно государство предоставить другому независимому государству какой-то статус?» - подчеркнул Шармазанов в ходе брифинга в четверг вечером.

По словам вице-спикера армянского парламента, Нагорный Карабах де-факто является независимой республикой. «Нагорный Карабах и Азербайджан отделились от Советского Союза на той же законодательной и правовой основе».

По мнению Шармазанова, заявление Гасанова было сделано «для какого-то внутреннего потребления». «Это ничего не дающее заявление, которое является запоздалым, безосновательным и абсурдным», - подчеркнул он.

По словам Шармазанова, в рамках процесса урегулирования, идущего под эгидой Минской группы ОБСЕ, Армения ведет переговоры по двум важным вопросам, «о которых говорил президент во время Женевской встречи с армянской общиной Швейцарии». «Что сказал г-н президент? Г-н президент заявил очень прямо, что Арцах (Карабах – ред.) не может быть частью Азербайджана ни в каком статусе. Точка. Во-вторых, для нас очень важны гарантии безопасности арцахского народа. В этих двух вопросах ни у Арцаха, ни у Армении не стоит задача идти на какой-либо компромисс, уступку. И если азербайджанцы пытаются представить это как компромисс, мы можем сказать только одно: здравствуйте!», - подчеркнул вице-спикер Национального собрания Армении.