Оказавшийся в санкционном списке США сочинский бизнесмен армянского происхождения Рубен Татулян, известный по прозвищу «Робсон», никогда не предоставлял финансовые средства «Клубу инвесторов Армении». Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщил генеральный исполнительный директор Инвестиционного фонда Паруйр Амирджанян.

Более того, из письма, направленного Радио Азатутюн, становится ясно, что созданный по инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна «Клуб инвесторов Армении» до сих пор не имеет ни одного члена или, как правильно называть в случае с инвестиционным фондом, ни одного пайщика.

В ответе, в частности, говорится: «Средства ожидаемых пайщиков фонда будут привлечены (путем приобретения паев фонда) лишь после заверешения подготовительных работ по программам. Таким образом, у Фонда пока нет задачи привлечения средств от других физических или юридических лиц, пайщики фонда пока не зарегистрированы и до сего дня не были зарегистрированы».

«Клуб инвесторов Армении» был создан в январе этого года по инициативе Карена Карапетяна. Карапетян, возглавлявший на прошедших весной парламентских выборах предвыборную кампанию правящей Республиканской партии Армении, от имени клуба заявил о миллионах долларов инвестиций, подчеркнув, что находится в теплых отношениях со всеми членами клуба.