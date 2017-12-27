Неопределенность с кандидатурой будущего премьера негативно влияет на бизнес - Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что неопределенная ситуация, когда неясно, кто весной 2018 года станет премьер-министром Армении, а кто - президентом, негативно влияет на бизнес и экономику. Срок президентских полномочий Сержа Саргсяна истекает 9 апреля, однако президент до сих пор не уточнил свои будущие политические планы.

В интервью экономическому обозревателю газеты «168 жам» Бабкену Туняну премьер призвал закрыть эту тему, добавив, что они очень ясно сформулировали, что 9 апреля правящая Республиканская партия Армении со своим коалиционным партнером (АРФ «Дашнакцутюн»), примет решение о том, кто какой пост займет.

На вопрос журналиста о том, не оказывает ли эта неопределенная ситуация негативного влияния на бизнес и экономику, Карапетян ответил: «К сожалению, это так. Мы должны признать, что это так. И мы, шаг за шагом формируя власть, должны привести к тому, чтобы с подобными факторами не связывалось много ожиданий. А подход «доживем до понедельника, посмотрим», конечно, в определенной степени влияет на экономику».

Оценивая свою работу и работу своей команды за этот год, премьер-министр сказал, что все целевые показатели выше, чем планировалось, все, что планировали, выполнили и перевыполнили. Но, по словам Карапетяна, они не полностью довольны. Премьер не указал, какими именно сферами он недоволен, сказав, что если укажет, то тем самым отметит людей, которые координируют данные сферы. Но, в то же время, заметил, что не знает, удалось ли поддержать обратную связь с обществом, что крайне важно для того, чтобы общество доверяло программам, принимало в них участие.

Журналист напомнил премьеру, что когда он только вступил на эту должность, то заявил в парламенте, что экономическая ситуация очень плохая. В ответ на вопрос журналиста о причинах такой ситуации в экономике глава правительства сказал, что причин было много: объективная ситуация, ситуация на финансовых рынках, внешние кризисы. Сменивший Овика Абрамяна на посту премьера Карен Карапетян также указал на упущения в управлении.

Премьер сравнил состояние экономики Армении с «засохшим, необработанным полем, с которого необходимо собрать камни, которое надо оросить, обработать удобрениями, чтобы потом засеять его семенами и получить плоды». На напоминание журналиста, что власти пообещали снизить уровень бедности к 2022 году до 18%, премьер-министр ответил: «Мы должны несколько лет усердно работать, заложить основы, в этом весь «секрет». Это, конечно, не означает, что мы за один год не можем зафиксировать серьезного взлета по части снижения показателей уровня бедности, но возможно, что в первые два года существенного улучшения не будет».

На замечание журналиста о том, что многие после назначения Карапетяна ожидали скорых изменений, и вопрос, когда же, наконец, население на себе почувствует эти перемены, Карапетян ответил, что кто-то почувствует их чуть раньше, а кто-то чуть позже.

«Думаю, в 2019 году гораздо больше людей почувствуют, что мы вели и ведем экономику в правильном направлении», - сказал он.

По словам Карапетяна, бизнес не сразу реагирует на шаги, предпринимаемые правительством, бизнесмены сначала берут некоторую паузу, чтобы понять, что будет дальше. К этому прибавляются и другие многочисленные факторы, которые замедляют ход процессов, например, выборы, а сейчас говорят: пусть 9 апреля пройдет, потом посмотрим. «Они постоянно находят какую-то причину, чтобы все начать “с понедельника”», – сказал премьер-министр.