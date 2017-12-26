В ходе визита в Грузию Серж Саргсян подчеркнул важность сотрудничества в транспортной сфере

Завершился двухдневный официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию. В переговорах с руководством соседней страны президент Армении подчеркнул важность сотрудничества в транспортной сфере и развития транзитных возможностей двух стран.

Последнюю встречу в Тбилиси Саргсян провел с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Как сообщает пресс-служба президента Армении, собеседники констатировали, что «отношения между двумя дружественными странами динамично развиваются и из года в год укрепляются, в этом контексте отметив также заметный прогресс, достигнутый в торгово-экономической сфере в прошлом году в результате армяно-грузинского сотрудничества, а также активное взаимодействие в сферах туризма, энергетики, информационных технологий и в ряде других областей.

Перед встречей с премьер-министром Грузии президент Армении также встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Вчера президента Армении принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. После встречи во время заявлений для представителей СМИ Маргвелашвили сказал: «Мы говорили о перспективных проектах, которые принесут еще большую экономическую выгоду и стабильность региону».

Примечательное заявление сделал президент Армении: «Сегодня мы коснулись нашей расширенной торгово-экономической повестки дня и прежде всего подчеркнули вопрос углубления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, в том числе поговорили об эффективном использовании транзитных возможностей наших стран».

Вопрос транзитных путей через территорию Грузию, который находится в центре внимания государственных и деловых кругов Армении, в Тбилиси оказался в повестке общественных обсуждений накануне визита Сержа Сарсгяна, когда 19 декабря в столице Швейцарии Берне Грузия и швейцарская компания SGS подписали контракт, согласно которому эта компания должна фактически оказывать таможенные услуги и проводить мониторинг для тех грузов, которые будут направляться из России в Грузию и обратно по территории непризнанной Южной Осетии. Документ начнет действовать, когда его с швейцарской компанией подпишет и Россия.

В ответ на звучащую критику премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что соглашение исходит из интересов Грузии и этим коридором воспользуются, например, Турция и Армения, когда возникнет форс-мажорная ситуация и дорога, проходящая через КПП «Казбеги» - «Верхний Ларс» перестанет действовать.

Руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян считает вероятным, что в ближайшем будущем у Армении появится альтернатива дороге через «Верхний Ларс» и армянские грузы потекут в Россию по югоосетинскому маршруту.

«Главное возражение прежде высказывала Грузия. Если теперь Грузия согласилась, вполне вероятно, что Россия также согласится», - выразил мнение эксперт.

Согласно последним данным Национальной статистической службы Армении, за первые десять месяцев этого года армяно-грузинская торговля составила 198,8 млн долларов, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, по этому показателю Грузия является пятым торговым партнером Армении.

По словам руководителя действующего в Тбилиси Грузинского института политики Корнелия Какачиа, несмотря на разные внешнеполитические цели Армении и Грузии (Тбилиси хочет интегрироваться в евроатлантические системы, а Ереван присоединился к Евразийскому экономическому союзу), это не оказало негативного влияния на двусторонние отношения.

«Я считаю, что эта разница во внешней политике немногое изменила в двусторонних отношениях, и отношения между Арменией и Грузией можно назвать находящимися на высоком уровне, потому что обе страны осознают, что являются маленькими государствами, окруженными соседями, занимающими жесткую позицию, поэтому должны поддерживать друг друга, независимо от того, к какому проекту они примкнули», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал Какачиа.