КПП «Верхний Ларс» все еще закрыт для грузовых автомобилей

Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе все еще закрыт для грузовых автомобилей, сообщают в МЧС Армении.

Начальник смены Центра кризисного управления Армении Гегам Атабекян отметил, что со вчерашнего дня дорога открыта для легковых автомобилей, десятки грузовиков все еще стоят на границе и не могут направиться в Армению из-за погодных условий.

«На территории Северной Осетии скопилось около 380 грузовиков, но сколько из них являются армянскими, мы сказать не можем», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Атабекян.

Как долго еще пограничный пункт будет закрыт для грузового транспорта, сказать трудно. Пресс-секретарь Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Анаит Аракелян сообщила, что они находятся на связи с грузинскими коллегами. «Проблема в том, что вместе с обильным снегопадом там также есть риск схода снежных лавин. Мы работаем, обещали открыть дорогу также для грузовых автомобилей», - сказала она.

По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, на месте работают и российская, и армянская, и грузинская стороны: «Генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону постоянно держит ситуацию в центре своего внимания. На месте находится представитель Генконсульства, генконсул периодически его посещает, несмотря на расстояние между Ростовом-на-Дону и Владикавказом. По состоянию на вчерашний день, на месте скоплений на границе усилиями МЧС России установлены палатки, а также полевые кухни, посредством которых организовано снабжение горячей пищей. Но мы должны учесть, что закрытие и открытие потока машин связано только и только с погодными условиями».

Водитель грузовика Давид Ванесян в этом году решил не добираться до «Верхнего Ларса» в метель. Он говорит, что из опыта прошлых лет знал, что дорога закроется, и решил дождаться открытия КПП в более близком к цивилизации месте. «Мы стоим уже третий день. Когда я приехал, в этом гараже вместе со мной было пять машин, сейчас их примерно 50, - рассказал водитель и добавил: - Что происходит?.. В Армении поспели абрикосы – в Грузии обвал в горах, в Армению люди должны привезти грузы на Новый год – горы закрыты, [дороги] опять не очищаются. Это дорога жизни. Русские могут не ехать в Армению, мы не можем. Если мы не приедем, наш народ будет в очень плохом положении. Мы зависим от этой дороги. Ну, с погодой невозможно договориться, но можно же договориться, чтобы очищали?».

Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян говорит, что дорога через «Верхний Ларс» крайне важна для Армении: это единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, и большая часть товарооборота осуществляется именно по этой дороге. Эта ставшая жизненной необходимостью дорога сильно зависит от погодных условий, поэтому Армении следует подумать об альтернативах.

В то же время, по словам Меликяна, не стоит связывать особых надежд с активизировавшимися в последнее время дискуссиями по вопросу восстановления транспортного сообщения через Абхазию и Южную Осетию. Этот вопрос зависит от слишком многих факторов, в том числе политических. По словам эксперта по вопросам Грузии, Армения должна попытаться по возможности развивать те пути, которые уже есть.

«Нам тоже нужно подумать, в конце концов, почему бы и нет, о том, чтобы приобрести паром. Это не очень сложно, но требует финансов. Не арендовать, а иметь свой, когда не будет нашего товара, сдавать его в аренду другим», - предложил эксперт.