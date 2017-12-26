Сегодня насчитывается уже более 180 тысяч участников накопительной пенсионной системы - министр

Накопительная пенсионная система за прошедший трех-четырехлетний период работала эффективно, сегодня в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире «Азатутюн ТВ» заявил министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян.

«Нужно оценить результаты проделанной за этот период работы. Мы должны констатировать, что сегодня у нас более 180 тысяч участников накопительной системы, из которых около 70 тысяч – это госслужащие, а более 110 тысяч – работники негосударственного сектора, впервые входящие на рынок труда добровольно присоединившиеся и другие, и если мы возьмем работу, проделанную за эти три-четыре года, то эти суммы работали ежегодно с доходностью 13% в пользу граждан. В суммарном расчете, если рассматривать стоимость пая в размере 1000 драмов изначально, когда система была впервые внедрена, то с 1000 драмов она поднялась до 1450 драмов, то есть, стоимость пая выросла примерно на 45%, а это означает увеличение, накопление сбережений наших работающих граждан – завтрашних пенсионеров, из которых завтра мы должны получать пенсии. В этом смысле считаю, что система за этот период работала эффективно», - сказал министр.

Асатрян напомнил, что с июля 2018 года должен полностью вступить в силу закон об обязательной накопительной пенсионной системе. Предполагается, что в этом случае ставки сумм, взимаемых из зарплат не участвующих в обязательной накопительной системе граждан, повысятся. На вопрос, не приведет ли это к новым акциям протеста, министр ответил: «Я считаю, что наши граждане должны посмотреть, в первую очередь, на результаты, которые они имеют на своих счетах на основе сделанных выплат. В настоящий момент, если мы посмотрим, какой результат за этот период обеспечили активы со стороны управляющих компаний, естественно, это довольно эффективно управляемые средства».

Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, почему вверенное ему министерство не борется за то, чтобы было восстановлено понятие не облагаемого налогом порога заработной платы, Артем Асатрян отметил, что действующий Трудовой кодекс уже предусматривает не облагаемый налогом минимальный порог заработной платы.

«В действующем Трудовом кодексе устанавливается минимальная заработная плата как находящийся в распоряжении доход, что подразумевает, что в него не включены налоги, пошлины, другие обязательные выплаты. Это означает, что работодатель платит номинальную зарплату, которая составляет примерно 73 тыс. драмов, если [работник] участвует в накопительной системе, то порядка 79 тыс. драмов, так, чтобы работнику было выплачено в качестве чистого дохода 55 тыс. драмов. Следовательно, минимальная заработная плата сохраняется», - сказал министр труда и социальных вопросов.